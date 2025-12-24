Slušaj vest

Lekari upozoravaju da se AI pratioci razvijaju u okruženju u kojem profit i zadržavanje korisnika imaju prednost nad javnim zdravljem. U radu objavljenom u časopisu New England Journal of Medicine, lekari sa Medicinskog fakulteta Harvarda i Medicinskog centra Bejlor navode da kompanije koje razvijaju „relacionu veštačku inteligenciju“ funkcionišu pod podsticajima koji mogu ugroziti mentalno blagostanje korisnika.

Relaciona AI, definisana kao četbotovi osmišljeni da simuliraju emocionalnu podršku, društvo ili intimnost, može imati terapijske koristi, priznaju autori. Međutim, upozoravaju da su se u odsustvu snažnog nadzora već pojavili ozbiljni rizici, uključujući emocionalnu zavisnost, učvršćivanje zabluda, zavisničko ponašanje, pa čak i podsticanje samopovređivanja.

Foto: Shutterstock

AI industrija bez jasnih pravila i zaštite

Autori dovode u pitanje da li se tehnološkim kompanijama može verovati da će same sebe efikasno regulisati, kada tržišni uspeh zavisi od maksimalnog angažovanja korisnika. Ne postoje posebni savezni zakoni koji regulišu potrošačke četbotove, pa kompanije uglavnom same odlučuju kako se ovi sistemi uvode, menjaju ili povlače sa tržišta.

To stvara ozbiljnu napetost između javnog zdravlja i korporativnih interesa. Kako se u radu direktno pita, da li javno zdravlje može da se osloni na kompanije koje su pod stalnim pritiskom da zadrže korisnike, izbegnu regulaciju i nadmaše konkurente u globalnoj AI trci?

Foto: Shutterstock

Lansiranje GPT-5 kao znak upozorenja

Dr Nikolas Piplz, koautor rada i klinički saradnik u urgentnoj medicini u Opštoj bolnici Masačusetsa, rekao je da mu je problem postao jasan tokom lansiranja GPT-5 od strane OpenAI-ja. Posmatrajući reakcije, shvatio je da je mnogo više ljudi razvilo emocionalne odnose sa AI nego što je ranije pretpostavljao.

Hladniji ton GPT-5 u poređenju sa njegovim prethodnikom, GPT-4o, izazvao je snažnu reakciju kada je OpenAI najavio povlačenje starijih modela. Mnogi korisnici nisu izrazili samo frustraciju, već i stvarnu uznemirenost i tugu, što je otkrilo dubinu emocionalne vezanosti za četbot.

Foto: Shutterstock

Emocionalna zavisnost u masovnim razmerama

Za Piplza, zabrinutost se nije odnosila samo na reakciju korisnika, već i na brzinu kojom je OpenAI promenio svoju odluku. U samoregulisanoj industriji, emocionalno vezani korisnici su i najangažovaniji korisnici, što stvara snažan podsticaj kompanijama da im brzo udovolje.

Piplz upozorava da je razmera AI tehnologije ono što ovu situaciju čini suštinski drugačijom od tradicionalne terapije. Ako jedan terapeut nestane, pogođeno je nekoliko desetina pacijenata. Ako se AI pratilac promeni ili nestane preko noći, milioni ljudi mogu istovremeno izgubiti ono što doživljavaju kao emocionalnu podršku, što potencijalno vodi ka širokoj krizi mentalnog zdravlja.

Foto: Shutterstock

Pozivi na spoljnu regulaciju i javnu edukaciju

Lekari tvrde da stvarna regulacija mora doći spolja i da se mora jednako primenjivati na sve kompanije. Bez spoljašnjih pravila, nijedna firma ne želi da prva odustane od potencijalne prednosti i time rizikuje zaostajanje u konkurentskoj trci.

U međuvremenu, pozivaju kliničare, istraživače i donosioce odluka da podstaknu dodatna istraživanja psiholoških efekata relacione AI i da edukuju javnost o rizicima emocionalnog vezivanja za četbotove. Ako se reagovanje odloži, upozoravaju, tržišne sile, a ne javno zdravlje, odrediće kako će AI oblikovati mentalno blagostanje u velikim razmerama.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: