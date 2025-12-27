Slušaj vest

Iako danas skoro svaki grad u Srbiji ima pristojan mobilni signal, postoje mesta gde telefoni često „ćute“ i gde je čekanje na poruku ili poziv vežba strpljenja. Problemi sa dometom nisu samo neprijatnost, već u nekim situacijama mogu predstavljati i ozbiljan izazov, posebno ako se nalazite van urbanih centara ili planinskih staza.

Najveći izazov za mobilne operatere nedvojbeno predstavljaju planinske oblasti, kao na primer, Stara planina, poznata po spektakularnim pejzažima, ali i po „mrtvim zonama“ za telefon. Lokalni vodiči često kažu da je najbolje da se ne oslanjate na telefon dok se penjete stazama jer poruke stižu sa zakašnjenjem, a pozivi često prekidaju na pola rečenice.

Na listi i najpopularniji turistički centri

Isto tako i Kopaonik, omiljena destinacija zimskih turista, nudi spektakularne staze i skijališta, ali kada se popnete van centra, signal nestaje. Ljudi koji su pokušali da pozovu prijatelje iz planinskih koliba kažu da je to gotovo nemoguće i jedini način komunikacije je povremeno traženje „magične tačke“ gde mreža ponekad hvata.

Takođe, Zlatibor je slično nepristupačan kada se spustite u doline i šumske staze, dok za divno čudo, vrhovi planine ponekad iznenađuju snažnijim signalom, što je dosta neobično.

Sela u unutrašnjosti: priroda nadmašuje tehnologiju

Daleka sela oko Mokre Gore i Užica, kao i mala sela u opštinama Kuršumlija i Prokuplje, često funkcionišu po starim pravilima - signal dolazi samo u centru sela. Stanovnici pričaju da je normalno da ljudi izlaze na kapiju ili na brdo da bi poslali poruku ili primili važan poziv.

Izdvajaju se i Bajina Bašta i Ljubovija, sa svojim mirnim obroncima i rečnim dolinama, ali koja kriju mnoga mesta gde telefon odmara od sveta, a ljudi se oslanjaju na staru dobru naviku, odnosno razgovor licem u lice.

Problematična mesta u velikim gradovima

Čak i u većim gradovima povremeno nailazimo na problem: stare zgrade sa debelim zidovima, podzemne garaže ili podrumi kafića u Beogradu, Novom Sadu ili Nišu postaju mini mrtve zone. Najviše čudi što se recimo u centru glavnog grada i to u velikom broju zgrada građenih kasnih šezdesetih, na stepeništu između spratova često dešava da nema signala ili je on jako slab.

Pored toga, određeni delovi urbanih zona sa gustim zgradama ili metalnom konstrukcijom mogu praviti probleme. Na primer, kvartovi kao što su Zemun – stara jezgra, Novi Beograd – pojedini blokovi uz Sava centar i u blizini poslovnih zgrada, te delovi Voždovca i Palilule u unutrašnjosti većih stambenih zgrada ponekad imaju slab signal.

Mikrozone u urbanim džunglama

Podzemni prolazi i garaže predstavljaju svojevrsnu zonu tišine. Poznati pešački podvožnjaci u centru grada, podzemni prolazi kod Autokomande, ali i pojedini mostovi preko Save i Dunava često blokiraju signal, pa pozivi prekidaju, a poruke kasne. Čak i oni sa neograničenim paketima u ovim situacijama osećaju frustraciju jer telefon jednostavno ne može da uhvati mrežu.

Ponekad se signal gubi i na mestima koja deluju potpuno normalno. Guste ulice sa visokim zgradama, metalnim konstrukcijama i kablovima, ali i neki parkovi okruženi obroncima urbanih blokova, mogu biti iznenađujuće slabo pokriveni. Ljudi često otkrivaju ove mikrozone tek kada pokušaju da obave hitan poziv ili pošalju poruku i telefon ih izneveri.

