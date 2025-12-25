Slušaj vest

Do kraja 2025. godine, kineski proizvođači električnih vozila (EV) su napravili ogroman skok, zauzimajući 43% globalne prodaje EV-ova. Osam od deset najprodavanijih EV modela širom sveta sada dolazi iz Kine. Ove kompanije se kreću brže od tradicionalnih proizvođača, integrišući lance snabdevanja i tretirajući automobile kao digitalne platforme, a ne samo mehaničke mašine. Globalna automobilska industrija počinje da oseća disruptivnu snagu ovih agilnih i tehnološki orijentisanih igrača.

Rast kineskih EV-ova nije samo kvantitativan, radi se o promeni načina razmišljanja. Od dizajna baterija do softvera u vozilu, kineski brendovi redefinišu iskustvo posedovanja električnog automobila. Ovaj pristup ih pozicionira da izazovu stare proizvođače ne samo cenom, već i inovacijama i korisničkim iskustvom.

BYD - od masovnog tržišta do luksuznih ambicija

BYD je učvrstio svoju poziciju kao najveći proizvođač EV-ova po obimu proizvodnje. Sa internom proizvodnjom baterija, motora i čipova, uključujući poznatu Blade Battery, kompanija može da smanji troškove dok održava kontrolu nad kvalitetom. Modeli poput Seagull-a nude niže cene u odnosu na konkurenciju, a da pritom ne gube na dometu i funkcijama, čineći BYD ozbiljnim globalnim konkurentom.

Ekspanzija je bila ključna tema u 2025. godini. BYD je otvorio proizvodne pogone u Mađarskoj i Brazilu kako bi izbegao uvozne tarife i zadovoljio rastuću potražnju. Istovremeno, podbrend Yangwang označava ulazak BYD-a na tržište luksuznih vozila, pripremajući teren za lansiranja kao što su Seal 08 i Sealion 08 početkom 2026. godine, sa futurističkim dizajnom Ocean Aesthetic 2.0.

Xiaomi - tehnologija i softver zagarantovan rast

Xiaomi je ušao na tržište električnih vozila sa sedanom SU7, koji je prodat u više od 200.000 jedinica za manje od godinu dana. Vozilo koristi HyperOS, koji se besprekorno povezuje sa Xiaomi pametnim telefonima i uređajima za pametni dom, privlačeći tehnološki osvešćene kupce koji cene digitalno integrisano iskustvo.

Kompanija je nastavila momentum sredinom 2025. godine sa SUV-om YU7, koji poseduje 900V električni sistem i sedišta sa „nultom gravitacijom“. Mesečna proizvodnja sada premašuje 40.000 jedinica, nivo koji retki tradicionalni proizvođači dostižu u prvim godinama, pokazujući sposobnost Xiaomija da brzo skalira i zadovolji rastuću potražnju.

NIO i Geely - inovacije u punjenju i luksuzni dizajn

NIO je rešio jedan od najvećih problema u EV industriji, vreme punjenja. Njegova mreža za zamenu baterija sada broji preko 4.000 stanica širom sveta, a svaka zamena traje manje od tri minuta. NIO je takođe proširio ponudu sa dva nova podbrenda, Onvo za porodice i Firefly za evropsko tržište luksuznih kompaktnih vozila, dok se širi na tržišta Holandije, Norveške i uskoro Velike Britanije, Belgije i Luksemburga.

Geely koristi svoj globalni domet kroz brendove kao što su Volvo, Polestar i Lotus za lansiranje luksuznih EV vozila pod brendom Zeekr. Ažurirani Zeekr 001 poseduje 900V platformu i ultra-brzo punjenje, od 10% do 80% za oko sedam minuta. Geelyjeva SEA (Sustainable Experience Architecture) platforma omogućava brzo razvijanje modela kroz više brendova, dajući kompaniji efikasnu i skalabilnu prednost.

XPeng i AI revolucija u EV-ovima

XPeng je postao lider u AI-orijentisanoj mobilnosti. Njegova linija iz 2025. godine potpuno je prešla na „AI-definisana“ vozila, uključujući P7+ sa vizuelnim senzorima i X9 MPV sa adaptivnom AI suspenzijom. Mona M03 postala je bestseler nudeći naprednu tehnologiju asistencije vozača po pristupačnoj ceni, dok će Mona SUV početkom 2026. godine konkurisati Tesla Modelu Y.

Strateška partnerstva, kao saradnja sa Volkswagenom, donela su XPengu globalne prednosti u obimu proizvodnje. VW ID. UNYX 07 koristi potpuno XPeng softver i sopstveni Turing AI čip. Sa dozvolama za nivo 3 autonomne vožnje u Kini i širenjem na tržišta Velike Britanije, Australije i Južne Koreje, XPeng se pozicionira kao najnapredniji AI-prvi proizvođač automobila na svetu.

Šta Zapad propušta

Kineske EV kompanije briljiraju u brzini i efikasnosti. Proizvodni ciklusi u proseku traju 18–24 meseca, u poređenju sa 4–6 godina kod većine zapadnih proizvođača. Vertikalna integracija smanjuje zavisnost od dobavljača, a fokus je na softveru, AI-u u vozilu i korisničkom iskustvu, umesto samo na mehaničkim karakteristikama.

Iako visoke tarife u SAD-u i EU usporavaju izvoz, kineske kompanije se prilagođavaju. BYD i Geely su otvorili proizvodne pogone u inostranstvu, dok drugi povećavaju ponudu plug-in hibrida kako bi se izborili sa neizvesnim EV politikama. Poruka je jasna: stari proizvođači rizikuju da zaostanu ako nastave da prioritet daju tradicionalnim merilima, a ne inovacijama.

