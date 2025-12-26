Slušaj vest

Google je potvrdio da postepeno uvodi novu funkciju koja korisnicima omogućava da promene svoju “@gmail.com” email adresu. Pre ovog ažuriranja, ova opcija je bila dostupna samo korisnicima koji su koristili email adrese trećih strana, što je Gmail korisnike ostavljalo bez mogućnosti promene njihove originalne adrese.

Promena je prvi put primećena na Google stranici za podršku, iako je izmenjena verzija trenutno dostupna samo na hindskom. Prevod pokazuje da Google uvodi način da se ažurira Gmail adresa, a da pritom pristup nalogu ostane netaknut. Ovaj potez bi mogao konačno da omogući Gmail korisnicima fleksibilnost koju su mnogi tražili godinama.

Google Foto: Google

Šta promena znači za Gmail korisnike

Za Gmail korisnike, ovo je značajno. Google sada dozvoljava da promenite korisničko ime svoje email adrese, zadržavajući “@gmail.com” domen. Važno je da će vaša stara email adresa i dalje primati poruke, a obe adrese mogu se koristiti za prijavljivanje u Google servise.

To znači da korisnici ne moraju da brinu o gubitku važnih emailova, kontakata ili pristupa postojećim Google aplikacijama kao što su YouTube, Drive ili Google Maps. Novi proces obećava glatku tranziciju bez uticaja na podatke koji su već sačuvani na nalogu.

Foto: Shutterstock

Pravila i ograničenja za promenu Gmail adrese

Postoje neka ograničenja koja treba imati na umu. Nakon promene Gmail adrese, ne možete je ponovo menjati niti brisati novu adresu u periodu od 12 meseci. Svaki nalog može promeniti svoju Gmail adresu do tri puta, što daje ukupno četiri jedinstvene adrese tokom vremena.

Pored toga, stariji događaji ili emailovi mogu i dalje prikazivati originalnu adresu u određenim kontekstima. Dok vaša stara Gmail adresa ostaje aktivna i može slati poruke, ona ne može biti korišćena od strane drugog korisnika, čime se obezbeđuje kontinuitet i privatnost za originalnog vlasnika.

SMS prevara Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše stara Gmail adresa nakon promene

Google će vašu prethodnu Gmail adresu postaviti kao alias (zamenski identitet). To znači da će emailovi poslati na staru adresu i dalje stizati u vaš inbox, i da ćete je moći koristiti zajedno sa novom adresom.

Ovaj alias sistem osigurava da sva vaša komunikacija ostane netaknuta. Nećete izgubiti poruke, fotografije ili podatke vezane za staru email adresu, što čini ovu promenu uglavnom neprimetnom za korisnika.

Foto: Profimedia

Postepeno uvođenje i globalna dostupnost

Google opisuje ovu funkciju kao “postepeno uvođenje za sve korisnike”, što znači da možda još nije dostupna svima odmah. Trenutno je stranica za podršku sa uputstvima vidljiva samo na hindskom, ali prevodi ukazuju da će se dostupnost širiti tokom vremena.

Kada bude u potpunosti dostupno, Gmail korisnici širom sveta dobiće mogućnost da prilagode svoje email adrese bez ometanja postojećih naloga i podataka. Ovo bi moglo biti pravo olakšanje za korisnike koji žele svežu adresu, a da pritom zadrže funkcionalnost originalnog emaila.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: