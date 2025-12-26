Slušaj vest

Nekada skriveni duboko u mračnom dark webu, crna tržišta za drogu, oružje i ilegalne usluge sada su izašla na svetlo dana, na platforme poput Telegrama. Milijarde dolara u nelegalnim transakcijama nekada su bile moguće samo preko Tor-a i anonimnih kripto adresa, ali danas sve što je potrebno je prava platforma, upornost i znanje kineskog jezika.

Telegram je postao digitalni raj za kineske kripto prevarante. Njihove mreže mesečno pomeraju milijarde dolara i to bez straha od skrivenih kontrola. Čak i nakon povremenih zabrana, tržišta poput Tudou Guarantee i Xinbi Guarantee nastavljaju da prodaju sve, od alata za prevare i AI deepfake softvera do ilegalnih usluga, uključujući surogat majčinstvo i trgovinu ljudima.

Foto: Shutterstock

Zlatna koka sajber kriminala

„Pig butchering“ prevare nisu samo prevara, one su industrija vredna milijarde. Kriminalci iz jugoistočne Azije manipulišu žrtvama, brižno ih „hrane“ lažnim obećanjima i izvlače milijarde dolara u kriptovalutama. Samo iz SAD dolazi oko 10 milijardi dolara godišnje.

Tržišta kao Tudou Guarantee i Xinbi Guarantee profitiraju podržavajući ove operacije. Elliptic, firma koja prati kripto transakcije, upozorava da nijedna druga ilegalna upotreba kriptovaluta ne dolazi ni blizu veličine ovih imperija, čineći ih najvećim online kriminalnim ekosistemom u istoriji.

sajber kriminal Foto: Shutterstock

Od AlphaBaya do Huione Guarantee

AlphaBay je nekada bio kralj dark weba, Hydra je bila impresivna sila, ali Huione Guarantee, kinesko tržište na Telegramu, sve nadmašuje. Od 2021. do 2025. godine, preko ove platforme prošlo je 27 milijardi dolara, i to potpuno javno, pred očima sveta.

Za razliku od prethodnih tržišta skrivenih u mračnim zakucima interneta, ova carstva kriminala sada rade u punom svetlu dok vlade i platforme pokušavaju da prate njihov rast. Čak i nakon zabrana i smetnji, ekosistem prevara ne prestaje da se širi.

Foto: Shutterstock

Platforma koja gleda, ali ne reaguje

Telegram je svestan ponovnog uspona ovih tržišta, ali odbija da ponovo uvede zabrane. Kompanija tvrdi da korisnici traže finansijsku slobodu od kontrola kapitala, prikazujući pristup ovim tržištima kao pitanje ljudskih prava, a ne kriminala.

Stručnjaci nisu impresionirani. Većina aktivnosti na Tudou Guarantee i Xinbi Guarantee je kriminalna, uključujući trgovinu seksualnim radnicima i prinudni rad. Erin West, aktivistkinja protiv prevara, kaže da Telegram efektivno „gosti Craigslist za kripto prevarante“, omogućavajući ozbiljna krivična dela dok tvrdi da štiti privatnost korisnika.

Foto: Printscreen, Artem Oleshko / Alamy / Alamy / Profimedia

Globalna akcija: Jedini način da se stane na put

Tether, stabilna kriptovaluta, igra ključnu ulogu u pranju novca, ali retko interveniše iako ima moć da zamrzne sredstva. Minimalna reakcija Telegrama i Tether-a podseća na polovične akcije vlasti jugoistočne Azije, gde se kompaundi prevaranata povremeno gase, ali brzo se obnavljaju.

Stručnjaci kao Jacob Sims tvrde da je jedino rešenje koordinisan međunarodni pritisak, sličan globalnim naporima protiv terorizma ili trgovine drogom. Bez hitne i jedinstvene akcije, milijarde dolara koje prolaze kroz ova tržišta nastaviće da hrane prevare i eksploataciju ljudi gotovo bez ikakvih posledica.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: