Dok gradovi svetle, a inboxi se pune čestitkama, internet postaje pravo lovište za prevarante koji tačno znaju jednu stvar - tokom praznika ljudi žure, umorni su i žele da veruju da je ponuda stvarna. I tu počinje problem.

Ljudi su mahom okupirani kupovinom, putovanjima, pripremama, poslom, a prevaranti koriste taj haos. Brzina zamenjuje proveru, a želja za dobrim ishodom potiskuje sumnju. Internet prevare nisu nikakva novina i obrazac je svake godine manje više isti, ali decembar je neupitno uvek njihova zlatna sezona.

Foto: Shutterstock

Paketi koji nikada ne stignu

Svake godine isti obrasci, samo u novom pakovanju. I svaki put dovoljno ljudi poveruje da bi se prevarantima posao isplatio. Najskuplji pokloni često nisu oni ispod jelke, već oni koje platimo sopstvenom nepažnjom, zato otvorite četvore oči, a mi ćemo vam u nastavku ukratko predočiti na šta najviše da obratite pažnju.

Jedna od najčešćih internet novogodišnjih prevara vrti se oko dostave. Poruka stiže kao SMS ili mejl i izgleda potpuno uverljivo: vaš paket je zadržan, potrebno je da potvrdite podatke ili platite malu doplatu. Link vodi na stranicu koja liči na sajt pošte ili kurirske službe, ali iza kulisa čeka formular koji krade podatke sa kartice. Ljudi kliknu jer svi nešto naručuju u decembru, a kada shvate da su prevareni, paket je već „isporučen“, doduše samo prevarantu.

Foto: Shutterstock

Savršeni popusti koji postoje samo do ponoći

Praznici su i sezona „neverovatnih“ akcija. Telefon upola cene, televizor sa 70 odsto popusta, luksuzna garderoba po ceni čarapa. Problem je što neki od tih sajtova postoje samo nekoliko dana, tek toliko da prikupe uplate.

Stranice su profesionalno urađene, imaju lažne recenzije, odbrojavanje vremena i poruku da je „ostalo još samo nekoliko komada“. Pritisak radi svoje, a razum kasni za klikom.

Foto: Shutterstock

„Čestitka“ koja prazni telefon

Praznične čestitke više ne dolaze samo sa lepim željama. Stižu kao link ka videu, animaciji ili ličnom snimku. Klik vodi ka instalaciji zlonamernog softvera koji može da čita poruke, krade lozinke ili šalje skupe SMS poruke bez znanja korisnika. Najopasnije je što poruka često dolazi sa naloga nekoga koga poznajete jer je njegov nalog već kompromitovan.

Ova vrsta prevare ne cilja fotografije ili kontakte, već novac. Telefon počinje sam da šalje SMS poruke ka premium brojevima, pretplaćuje vas na skupe servise ili dozvoljava prevarantima da koriste vaš broj za dalje prevare. Sve se dešava u pozadini, a mnogi primete problem tek kada operater pošalje obaveštenje o neuobičajeno visokom računu ili kada im se iznos sa kartice misteriozno istopi preko noći.

Foto: Shutterstock

Lažne nagrade i „srećni dobitnici“

Pred Novu godinu svi „osvajaju“ nešto. Telefon, vaučer, putovanje, automobil. Dovoljno je da popunite kratak formular i unesete podatke sa kartice „radi verifikacije“. Naravno, nagrada nikada ne stiže, ali vaši podaci odlaze pravo u ruke onih koji znaju kako da ih unovče.

Ironija je u tome što prevaranti često ciljaju baš ljude koji inače nikada ne bi učestvovali u nagradnim igrama, ali praznici menjaju pravila ponašanja.

Izabrana je reč godine za 2025. Foto: Shutterstock

Humanost kao mamac

Ipak, možda najpodlija praznična prevara jeste ona koja igra na emocije. Poruke o bolesnima, porodicama bez krova nad glavom ili hitnim apelima za pomoć pojavljuju se masovno pred Novu godinu. Neki apeli su stvarni. Mnogi nisu.

Prevaranti koriste fotografije sa interneta, izmišljene priče i lažne račune za uplatu. Ljudi doniraju iz srca, ne proveravajući detalje, jer praznici nisu vreme za sumnju, a upravo to prevaranti i računaju.

