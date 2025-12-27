Slušaj vest

Prema internim dokumentima kompanije Meta, koji su nedavno procureli u javnost, Instagram vodi agresivnu višegodišnju kampanju usmerenu na to da ponovo privuče tinejdžere širom sveta. Za kompaniju koja želi da dominira digitalnim univerzumom, to više nije samo još jedan projekat, već glavni cilj.

Naime, Instagram je svojevremeno bio neosporna planeta mladih i mesto gde su se pravile cool fotke, gde su influenseri postajali zvezde, a najnoviji trendovi počinjali. Ali tokom poslednjih godina nešto se promenilo.

Gde je nestala generacija Z?

Tinejdžeri su počeli da se okreću drugim aplikacijama koje bolje odgovaraju njihovom ritmu: brži sadržaj, spontaniji formati, manje urednički nametnuta pravila. Rezultat? Pad registracija i aktivnih tinejdžera, naročito u razvijenim tržištima poput Severne Amerike i Evrope. Baš tu se Instagram našao pred ogromnim izazovom i pitanjem kako vratiti one koji su otišli zbog konkurencije, ali i zbog sopstvenog ugleda?

Da bi bolje razumeo svet tinejdžera, Instagram je otišao korak dalje od običnih analiza podataka. U pojedinim kancelarijama Meta je organizovala ono što u internim dokumentima nazivaju „living museum“, što znači prostor u kome zaposleni upoznaju tipičnu tinejdžersku kulturu, od omiljenih mesta do upita kako „snimiti savršeni selfie“. Ovaj neobični muzej ima za cilj da pomogne zaposlenima da razumeju jezik i ukuse mlađe publike, jer bez toga nijedna strategija ne može da bude efikasna.

Algoritmi, prijatelji i sadržaj

Sadržaj je srce društvenih mreža i Instagram to stvarno dobro zna. Interni planovi kompanije fokusiraju se na to da algoritmi postanu pametniji u jednom ključnom segmentu a to je preporučivanje sadržaja koji tinejdžeri zaista žele da vide. To znači više videa i postova od ljudi koje već lično poznaju ili su susreli u realnom životu, ali i jači fokus na kreativni, aktuelni sadržaj koji se širi brže nego prosečne fotografije pejzaža ili aesthetic kolaža.

Instagram takođe planira da poboljša funkcije kao što su Notes tj. kratke poruke koje nestaju kako bi osetno ojačao osećaj spontanosti i „prave interakcije“, onako kako to tinejdžeri vole na drugim platformama.

Suočavanje sa realnošću

Kompanija Meta ne krije da je sve ovo delom odgovor na pad broja tinejdžera jer interni podaci ukazuju da je došlo do značajnog smanjenja registracija i aktivnosti mladih korisnika u razvijenim regionima. Meta je svesna da sve što je dosad radila nije dovoljno i zbog toga se u planove uvode i promene u načinu na koji se sadržaj plasira, ali i kako zajednica utiče na iskustvo svakog korisnika.

Ovo strateško premeštanje fokusa dešava se u trenutku kada Instagram već pokušava da odgovori na ozbiljne kritike o uticaju društvenih mreža na mentalno zdravlje mladih. Meta je lansirala specifične teen account opcije sa jačim ograničenjima sadržaja i većom kontrolom roditelja, ali mnogi stručnjaci ostaju skeptični da li je to stvarno dovoljno ili samo PR potez koji bi olakšao regulatorni pritisak.

Instagram će drugačije izgledati

Ovo nije samo bitka za generaciju Z imajući u vidu da strategija Instagrama da ponovo privuče tinejdžere znači da će platforma, vrlo verovatno, izgledati drugačije u godinama koje dolaze. Algoritmi koji favorizuju brži, zabavniji i dinamičniji sadržaj biće još agresivniji. To može da znači više stvari koje hvataju pažnju, ali i više vremena provedenog u aplikaciji nego što smo planirali i to je nešto što se tiče svakoga ko koristi Instagram, bez obzira na godine.

U suštini, Instagram pokušava da bude zabavniji, dinamičniji i relevantniji ali taj proces će verovatno podstaći još intenzivnije prilagođavanje ponašanja korisnika digitalnim navikama i algoritamskim obrazcima. To bi moglo da promeni način na koji svi koristimo društvene mreže, čak i ako nismo tinejdžeri.

