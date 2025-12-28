Slušaj vest

Među najnovijim opcijama svakako je najzanimljivija ona koja se zove „Scroll to Just Watched“. Zvuči jednostavno, ali efekat je revolucionaran jer omogućava da se vratite na tačno onaj video koji ste slučajno propustili dok ste skrolovali feed.

Koliko puta vam se desilo da se video koji ste hteli da pogledate izgubi u moru drugih? E pa Instagram je konačno uveo trik koji rešava ovu frustraciju, ali funkcija je duboko sakrivena i aktivira se samo ako pažljivo pratite svoj feed i nekoliko puta kliknete na specifične tačke ekrana. Za običnog korisnika, to je kao da ste upravo otkrili tajni prolaz u svetu poznatih stvari, mesto gde Instagram postaje nešto više od obične aplikacije za gledanje videa i slika.

Otkriven lažni Instagram profil Poreske uprave Srbije Foto: Shutterstock

Tvoj feed sada pod tvojom kontrolom

Još jedna misteriozna opcija nosi naziv „Your Algorithm“. Ovo je kao dugme za resetovanje stvarnosti pomoću koga možete u potpunosti ponovo da trenirate algoritam svog feeda. Šta to znači? Instagram će vam na početku prikazivati potpuno nove postove, izbacujući ono što je prethodno naučio o vama. Svaki lajk, svaka interakcija, svaki video koji gledate ponovo „uči“ algoritam od nule.

Za one koji su umorni od beskrajnih preporuka koje više ne zanimaju, ovo je čista revolucija. Umesto da algoritam diktira šta gledate, vi preuzimate kontrolu. I opet, funkcija je gotovo nevidljiva jer samo oni koji istražuju sve opcije i eksperimentišu sa skrivenim menijima mogu da je pronađu.

Podešavanja na telefonu Foto: Shutterstock

Stilizujte svoje priče kao nikada pre

Ako mislite da su ove opcije samo za algoritam, prevarili ste se. Instagram je uveo i skriveni set fontova i vizuelnih efekata za Stories. Među njima su „Stranger Things“ i „Ghost“ stilovi, dostupni samo ako skrolujete font listu do samog kraja. To je digitalni easter egg koji nagrađuje znatiželju i kreativnost, prosto mali trik koji vam omogućava da se istaknete među milionima sličnih objava.

Zanimljivo je da ove funkcije nisu pomenute u zvaničnim objavama o novoj verziji aplikacije. Instagram ih testira tiho, verovatno kako bi procenio reakcije korisnika pre nego što odluči da li će ih implementirati za sve. To znači da oni koji istražuju skrivene opcije imaju prednost i osećaj da su unutar digitalnog kruga.

Foto: Shutterstock

Skriveni alati važniji nego što mislimo

Na prvi pogled, sve ovo može izgledati kao sitna zabava za entuzijaste, ali zapravo pokazuje koliko velike kompanije, poput Instagrama, kontrolišu i oblikuju naše digitalno iskustvo. Skriveni alati, opcije i algoritamske prilagodbe utiču na to šta gledamo, šta volimo, i čak kako provodimo vreme online.

Skrivene opcije su i dokaz da tehnologija stalno napreduje ispod površine. Čak i kada mislimo da znamo aplikaciju, ona može da nam otkrije nove trikove koji utiču na našu svakodnevicu. A ako se samo mali deo korisnika usudi da ih pronađe, dobija digitalnu prednost koju većina ne vidi.

Foto: Shutterstock

Mala tajna, velika moć

Na kraju, Instagram nas uči jednu važnu stvar a to je da čak i u svetu u kojem mislite da ste već sve videli, uvek postoji skrivena opcija, tajni meni ili dugme koje može da promeni igru. „Scroll to Just Watched“, „Your Algorithm“, neobični fontovi i vizuelni efekti nisu samo trikovi, to je signal da tehnologija svakodnevno evoluira, često tiho, ali sa velikim uticajem.

Za one dovoljno znatiželjne da istraže, Instagram više nije samo platforma, već svet skrivenih mogućnosti i neočekivanih otkrića gde svaki skriveni klik može da bude početak novog digitalnog iskustva.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: