Većina nas je navikla da naš pametni telefon bude maltene skup aplikacija s obzirom da svaki zadatak ima svoju aplikaciju: jedna za poruke, druga za navigaciju, treća za naručivanje hrane, četvrta za muziku… lista je beskonačna. Ipak, ako je verovati Alexi, glasovnom asistentu koji je razvila kompanija Amazon, a koji je izneo pomalo šokantnu ideju, tradicionalne aplikacije bi mogle potpuno da nestanu u narednim godinama.

Njegova vizija sastoji se u tome da ćemo uskoro komunicirati sa tehnologijom na potpuno drugačiji način i to bez da stalno otvaramo različite aplikacije. Umesto toga, AI će biti „uvezen“ u naš svakodnevni život i okruženje, sve od pametnih zvučnika, televizora, kućnih uređaja pa do telefona, naravno na način koji je neprimetan, ali moćan.

Foto: Profimedia

Kako bi to izgledalo u praksi?

Zamislite recimo da želite da naručite kafu, proverite kalendar i zakažete sastanak. Danas to radite kroz tri različite aplikacije. U budućnosti, mogli biste samo da kažete: „Alexa, isplaniraj mi dan“, i tehnologija će to obaviti sama prepoznajući vaše navike, prioritete i raspored. Nema klikova, nema otvaranja menija, nema prebacivanja između deset različitih aplikacija.

Šef Amazona ovu ideju opisuje kao smrt tradicionalnog koncepta aplikacija, gde AI poput Alexe uči šta želite i samostalno obavlja zadatke, često pre nego što uopšte shvatite da to želite.

Foto: Shutterstock

Zašto je ovo rizično, ali i uzbudljivo

Za običnog korisnika, prednost je očigledna: manje nerviranja oko otvaranja deset aplikacija, manje čekanja, sve radi brže i pametnije. Ali ovde postoji i tamna strana.

Kada tehnologija preuzme toliki deo naših odluka i zadataka, pitanje postaje koliko kontrole mi zapravo imamo? Amazon naglašava da AI neće biti samo „alat“, već će postati posrednik između nas i sveta. Podaci koje svakodnevno stvaramo i način na koji algoritmi odlučuju šta će učiniti u naše ime postaju centralni za našu privatnost, slobodu izbora i čak sigurnost. Drugim rečima, aplikacije više ne kontrolišemo mi, već one nas ili, preciznije, AI iza njih.

Foto: Shutterstock

Digitalna budućnost je već tu

Ova prognoza možda zvuči futuristički, ali trendovi već pokazuju da Amazon nije jedini koji ide tim putem. Google, Apple i drugi tehnološki giganti intenzivno rade na „ambientnim“ sistemima, odnosno tehnologiji koja je integrisana u svaki deo života, a koju gotovo i ne vidimo.

Konačni rezultat? Svet u kojem telefon više nije kutija puna aplikacija, već tihi, stalno prisutni digitalni asistent koji sve radi za nas. Ne morate više da mislite o tome kako da organizujete svoj dan ili gde da kliknete. Ali, i ovo je veliko ali, moramo da shvatimo šta gubimo kada tehnologija radi stvari umesto nas. Kontrola, privatnost i svesnost naših odluka postaju nova valuta digitalnog života.

