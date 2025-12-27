Odoše nam ikonice sa telefona: Neće više biti aplikacija, telefoni se menjaju!
Većina nas je navikla da naš pametni telefon bude maltene skup aplikacija s obzirom da svaki zadatak ima svoju aplikaciju: jedna za poruke, druga za navigaciju, treća za naručivanje hrane, četvrta za muziku… lista je beskonačna. Ipak, ako je verovati Alexi, glasovnom asistentu koji je razvila kompanija Amazon, a koji je izneo pomalo šokantnu ideju, tradicionalne aplikacije bi mogle potpuno da nestanu u narednim godinama.
Njegova vizija sastoji se u tome da ćemo uskoro komunicirati sa tehnologijom na potpuno drugačiji način i to bez da stalno otvaramo različite aplikacije. Umesto toga, AI će biti „uvezen“ u naš svakodnevni život i okruženje, sve od pametnih zvučnika, televizora, kućnih uređaja pa do telefona, naravno na način koji je neprimetan, ali moćan.
Kako bi to izgledalo u praksi?
Zamislite recimo da želite da naručite kafu, proverite kalendar i zakažete sastanak. Danas to radite kroz tri različite aplikacije. U budućnosti, mogli biste samo da kažete: „Alexa, isplaniraj mi dan“, i tehnologija će to obaviti sama prepoznajući vaše navike, prioritete i raspored. Nema klikova, nema otvaranja menija, nema prebacivanja između deset različitih aplikacija.
Šef Amazona ovu ideju opisuje kao smrt tradicionalnog koncepta aplikacija, gde AI poput Alexe uči šta želite i samostalno obavlja zadatke, često pre nego što uopšte shvatite da to želite.
Zašto je ovo rizično, ali i uzbudljivo
Za običnog korisnika, prednost je očigledna: manje nerviranja oko otvaranja deset aplikacija, manje čekanja, sve radi brže i pametnije. Ali ovde postoji i tamna strana.
Kada tehnologija preuzme toliki deo naših odluka i zadataka, pitanje postaje koliko kontrole mi zapravo imamo? Amazon naglašava da AI neće biti samo „alat“, već će postati posrednik između nas i sveta. Podaci koje svakodnevno stvaramo i način na koji algoritmi odlučuju šta će učiniti u naše ime postaju centralni za našu privatnost, slobodu izbora i čak sigurnost. Drugim rečima, aplikacije više ne kontrolišemo mi, već one nas ili, preciznije, AI iza njih.
Digitalna budućnost je već tu
Ova prognoza možda zvuči futuristički, ali trendovi već pokazuju da Amazon nije jedini koji ide tim putem. Google, Apple i drugi tehnološki giganti intenzivno rade na „ambientnim“ sistemima, odnosno tehnologiji koja je integrisana u svaki deo života, a koju gotovo i ne vidimo.
Konačni rezultat? Svet u kojem telefon više nije kutija puna aplikacija, već tihi, stalno prisutni digitalni asistent koji sve radi za nas. Ne morate više da mislite o tome kako da organizujete svoj dan ili gde da kliknete. Ali, i ovo je veliko ali, moramo da shvatimo šta gubimo kada tehnologija radi stvari umesto nas. Kontrola, privatnost i svesnost naših odluka postaju nova valuta digitalnog života.
