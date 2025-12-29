Slušaj vest

Facebook se ponovo nalazi u centru pažnje, ali ovog puta iz razloga koji bi mogli da značajno promene način na koji koristimo društvene mreže. Meta je započela eksperiment s naplatom deljenja linkova i već je izazvala haos među korisnicima. U novom testu, samo oni koji plate 14,99 dolara mesečno za Meta Verified pretplatu dobijaju privilegiju da postavljaju više od dva eksterna linka mesečno.

Foto: Shutterstock

Stvaranje novog interneta kroz eksperiment

Testiranje je pokrenuto u nekoliko manjih regiona, a onima koji nemaju pretplatu na Meta Verified brani se da dele više od dva linka koji vode van Facebooka. Sve što prelazi ovaj broj mora se platiti. Meta tvrdi da je ovo samo test, ali s obzirom na sve agresivnije promene koje uvode, mnogi korisnici već prepoznaju ovo kao početak nečega mnogo većeg.

Kreatori sadržaja, novinari i mali biznisi koji se oslanjaju na Facebook kao kanal za širenje svojih sajtova smatraju ovo napadom na osnovne principe internetske slobode. Reakcije su bile instantne, korisnici masovno negoduju, a neki već pozivaju na bojkot platforme.

Foto: Shutterstock

Zašto Meta ovaj korak naziva testom?

Meta zvanično tvrdi da je ovo samo privremeni eksperiment, kako bi se testirala mogućnost naplate za korisnike koji žele da objavljuju više eksterne linkove. Ideja je da se testira da li korisnici smatraju dodatan broj linkova vrednim cene od 14,99 dolara mesečno. Ali kako bi ovo moglo izgledati u praksi? Ako test prođe, sve bi se moglo pretvoriti u stalan model.

Za sada, ovaj test je dostupan samo malom broju naloga, pa se još ne zna hoće li i kada biti proširen na sve korisnike. Ipak, ako eksperiment uspe, Meta bi mogla uvesti nove načine naplate za osnovne funkcionalnosti koje smo do sada smatrali besplatnim. Ovo bi mogao biti samo početak "Facebook-a kao plaćenog prostora".

Foto: Shutterstock

Šta znači ovaj test za kreatore sadržaja?

Već sada je jasno da bi test mogao ozbiljno da poremeti živote mnogih kreatora sadržaja i malih biznisa. Za ljude koji koriste Facebook kao glavni kanal za dovođenje saobraćaja na svoje sajtove, novo ograničenje broja linkova moglo bi da bude udarac ispod pojasa. Ovaj potez dodatno komplicira stvari onima koji zavise od eksterne promocije i linkova ka blogovima, člancima ili proizvodima.

Kreatori koji nemaju mogućnost da priušte pretplatu na Meta Verified suočavaju se s ozbiljnim ograničenjima u deljenju svojih sadržaja. Neki tvrde da bi ovakav model mogao da smanji doseg njihovih objava, jer bi morali da budu selektivniji u linkovanju ka vanjskim sajtovima, što može umanjiti posetu njihovim stranicama.

Foto: Shutterstock

Hoće li se ovaj model proširiti?

Dok Meta tvrdi da je ovo samo testiranje, s obzirom na sve prethodne promene na njihovim platformama, mnogi se pitaju hoće li u budućnosti svi korisnici biti suočeni s istim ograničenjima. Uvođenje ovog modela u širu upotrebu postavlja osnovna pitanja o tome koliko će korisnici biti spremni da plate za "pravo" da šire informacije.

Ako se test proširi na sve, to bi mogao biti prvi korak ka pretvaranju Facebooka u još jedan "premium" prostor, u kojem bi samo oni koji plaćaju mogli da koriste sve njegove funkcije. Ovaj scenario otvara mnoge mogućnosti za dalju komercijalizaciju društvenih mreža, ali i povećava jaz između onih koji mogu da priušte ovakve usluge i onih koji to ne mogu.

Foto: Shutterstock

Više od linkova, više od pritiska

Već sada, Meta Verified pretplata uključuje više od samo opcije za povećanje broja linkova. Korisnici koji plate ovu mesečnu naknadu dobijaju plavu verifikacionu oznaku, prioritetnu korisničku podršku i, navodno, veću vidljivost svojih objava. S obzirom na to da Meta stalno testira nove načine kako da unovči svoje usluge, nije isključeno da će pretplata na ovaj servis uskoro postati neophodna za bilo koju ozbiljniju prisutnost na društvenim mrežama.

U međuvremenu, Meta već istražuje dodatne opcije za monetizaciju, uključujući naplatu dodatnih funkcija na Instagramu i WhatsAppu. Ovo se uklapa u širu sliku o tome kako društvene mreže postaju sve manje besplatne i sve više orijentisane ka zarađivanju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: