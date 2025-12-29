Slušaj vest

Apple je iznenadio korisnike: sa iOS 26.3 sada nudi ugrađeni način da prenesete podatke sa iPhone-a na Android. Godinama je prelazak na Apple bio jednostavan, dok je napuštanje ekosistema predstavljalo pravu glavobolju. Nova funkcija, nazvana Transfer to Android, omogućava korisnicima da prebace fotografije, poruke, beleške, aplikacije i kontakte direktno, bez dodatnih aplikacija.

Ovo predstavlja značajnu promenu u Apple-ovom pristupu. Prvi put kompanija uvodi zvaničan, globalni mehanizam za izlazak iz svog ekosistema, što pokazuje da sloboda korisnika postaje prioritet čak i ako to znači olakšavanje prelaska sa Apple uređaja.

Kako funkcioniše Transfer to Android

Proces je iznenađujuće jednostavan. Kada je iPhone ažuriran na iOS 26.3, potrebno je uključiti Wi-Fi i Bluetooth. Android uređaji se povezuju putem QR koda ili koda iz iPhone podešavanja, i prenos podataka počinje gotovo odmah.

Ova jednostavnost čini prelazak na Android mnogo lakšim nego ranije. Apple je smanjio višesatni ručni prenos podataka na svega nekoliko minuta. Korisnici koji su se plašili gubitka podataka sada imaju značajno praktičniju opciju.

Šta još uvek ne može da se prenese

Iako je nova funkcija vrlo otvorena, određeni podaci i dalje nisu prenosivi. Zdravstveni podaci, informacije o Bluetooth uređajima i zaključane beleške još uvek ne mogu da se prebace sa iPhone-a na Android.

Apple i Google najavljuju da će se lista podržanih kategorija podataka širiti u budućim ažuriranjima. Za sada, korisnici treba da budu svesni da prelazak nije potpuni jedno-na-jedno transfer, ali je znatno jednostavniji nego ranije.

Zašto je ovo važno za mobilno tržište

Uvođenje Transfer to Android funkcije dolazi u trenutku kada regulatori, posebno u EU, sve više zahtevaju otvorenije platforme. Digital Markets Act stavlja interoperabilnost u fokus, a Apple-ov potez pokazuje da kompanija reaguje ne samo lokalno, već globalno.

Za korisnike, ovo znači pravu slobodu izbora. Prelazak između ekosistema više ne izgleda kao jednosmerna ulica, što omogućava ljudima da istražuju različite uređaje bez gubitka svojih digitalnih podataka. Ravnoteža snaga između iPhone-a i Android-a se suptilno, ali značajno menja.

Budućnost kompatibilnosti između platformi

Google takođe testira sličnu funkciju u najnovijoj beta verziji Androida, što pokazuje da dve najveće platforme sada rade na jednostavnijoj prenosivosti podataka. Ovo je prvi put da Apple i Google u ovakvom obimu sarađuju na interoperabilnosti.

Iako će iPhone i dalje verovatno biti najlakši za prenos podataka između uređaja, nova funkcija otvara vrata milionima korisnika širom sveta. Prvi put prelazak između ekosistema zaista deluje kao opcija, a ne naporan zadatak.

