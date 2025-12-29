Slušaj vest

Električni automobili su u poslednjim godinama postali simbol zelene revolucije, ali novo istraživanje švajcarskog autokluba TCS donosi iznenađujuće otkriće koje bi moglo promeniti način na koji gledamo ovu tehnologiju. Naime, 11% energije koja se koristi za punjenje električnih vozila jednostavno se gubi, što znači da vozači na godišnjem nivou plaćaju za 1.637 kilometara koji se nikada ne iskorišćavaju.

Ovaj šokantni podatak baca novo svetlo na izazove sa kojima se suočava industrija električnih vozila, koja se sve više promoviše kao ekološki prihvatljivija alternativa konvencionalnim automobilima. Dok je jasno da EV-ovi smanjuju emisiju štetnih gasova, da li možemo reći da su i zaista tako efikasni u svakom pogledu?

Kineska električna vozila, imaju jače pakete opreme Foto: Shutterstock

TCS ispituje efikasnost punjenja

Istraživanje TCS-a, koje je trajalo od 2022. do 2025. godine, analiziralo je energetske gubitke kod 26 električnih vozila koja koriste uobičajene 11 kW zidne punjače. Cilj je bio da se izmeri koliko energije dolazi iz elektroenergetske mreže, a koliko zapravo završava u bateriji vozila. Rezultat? Zapanjujuće je da je čak 11% energije jednostavno nestalo u procesu punjenja.

Zapravo, dok je prosečna energetska efikasnost testiranih vozila bila 89%, razlike među modelima su bile drastične. Neki su gubili čak 16% energije, dok su drugi bili nešto efikasniji, sa gubicima od samo 7%. Ovi podaci jasno ukazuju na to da nije svaka električna „zeleni gigant“ u pogledu efikasnosti.

Foto: Shutterstock

Koji su poslednji efekti gubitaka?

Zamislite ovo: vi ste vlasnik električnog vozila i vozite prosečnih 15.000 kilometara godišnje. Na prvi pogled, to znači da možete da pređete puno puta do omiljenog odredišta. Međutim, zbog gubitka energije prilikom punjenja, 1.637 kilometara tih plaćenih kilometara ostaje u bateriji - neiskorišćeno. To je poput toga da platite za mesec dana vožnje, ali završite sa vožnjom koja je kraća nego što ste očekivali.

TCS-ovo istraživanje ukazuje na to da ova vrsta gubitaka nije zanemarljiva. Iako električni automobili donose mnoge koristi, gubitak čak i male količine energije svakodnevno može se akumulirati u veliki problem za vozače koji traže maksimalnu efikasnost.

Električni automobil Foto: Shutterstock

Kako temperatura menja igru?

Iako su testovi rađeni pod kontrolisanim uslovima sa stabilnom temperaturom od 23°C, to nije uvek slučaj u stvarnom životu. Temperature u zimskim mesecima ili tokom letnjih vrućina mogu dodatno smanjiti efikasnost punjenja. Ovo znači da, čak i ako je vaše vozilo dizajnirano za optimalne performanse u određenim uslovima, spoljašnja okolina može značajno uticati na gubitke energije.

Zamislite da punite svoj EV u zimi ili tokom vrućih letnjih dana. Gubitak energije postaje još veći, što znači da bi vaša stvarna godišnja kilometraža mogla biti još manja nego što je izračunato u laboratorijskim uslovima.

Foto: Shutterstock

Električna vozila i dalje pobedjuju

Iako su rezultati ove studije alarmantni, TCS insistira na tome da su električna vozila daleko energetski efikasnija od vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Kada se uzmu u obzir ukupni troškovi energije, emisije CO2 i efikasnost potrošnje, električna vozila prevazilaze tradicionalna vozila na gotovo svakom polju.

Ovo je ključna poruka za sve one koji razmatraju prelazak na EV. Iako je gubitak energije tokom punjenja stvaran problem, i dalje je jasno da električna vozila imaju ogromne prednosti u smislu smanjenja zagađenja i uštede na gorivu. Na duže staze, EV-ovi se još uvek čine kao najbolja opcija za vozače koji žele da uštede novac i pomognu planeti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: