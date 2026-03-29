Slušaj vest

Dok većina ljudi internet doživljava kao mesto za zabavu, posao i komunikaciju, postoji njegov paralelni svet u kojem pravila ne važe. Na dark vebu, delu interneta skrivenom od pretraživača i običnih korisnika, poslednjih godina sve češće se pojavljuju uznemirujuće priče o nasilju, nestancima i ubistvima koja se, bar na prvi pogled, nikada nisu dogodila.

U pitanju su forumi i zatvorene zajednice u kojima se anonimnost koristi kao oružje. Korisnici se kriju iza nadimaka, plaćanja se obavljaju kriptovalutama, a sadržaj nestaje brže nego što policija uspe da ga locira. Upravo u tom prostoru nastaju legende o ubistvima po narudžbini, snimcima zločina i dokazima koji kruže samo nekoliko sati pre nego što zauvek nestanu.

Foto: Shutterstock

Istina, laž ili nešto između

Stručnjaci za sajber-bezbednost upozoravaju da je veliki deo onoga što se vidi na dark vebu mešavina prevare, psihološkog zastrašivanja i bolesne zabave. Međutim, problem nastaje jer se povremeno ispostavi da neke od tih priča ipak imaju realnu pozadinu. Policije širom sveta su u više navrata potvrdile da su određene istrage započete upravo na osnovu tragova pronađenih na dark vebu.

Najjeziviji deo cele priče je to što granica između bolesne igre i stvarnog zločina nije uvek jasna. Neki korisnici postavljaju sadržaje samo da bi izazvali strah, dok drugi koriste haos i anonimnost da sakriju stvarna dela. U tom svetu niko ne zna ko laže dok ne bude prekasno.

Foto: Shutterstock

Šta se zaista dešava na "srpskom“ dark vebu

Suprotno popularnim horor pričama, većina sadržaja na dark vebu u Srbiji nije filmska, već banalno kriminalna. Prema pisanju stranih i domaćih bezbednosnih izvora, najčešće se radi o prodaji ukradenih naloga, lažnih dokumenata, hakovanih podataka, prevara sa kriptovalutama i dogovorima koji nikada ne bi prošli na otvorenom internetu.

Postoje i forumi na srpskom jeziku, zatvorene grupe u kojima se komunicira šifrovano, ali one se stalno gase i ponovo pojavljuju pod drugim imenima. Upravo ta prolaznost je zaštitni znak dark veba - ništa ne traje dugo, a ono što nestane često se ne može vratiti.

Foto: MUP Srbije, Shutterstock

Da li je bilo ozbiljnih slučajeva u Srbiji

Javnost povremeno sazna za dark veb tek kada se dogodi hapšenje. Tada se u vestima pojave rečenice poput „komunikacija se odvijala preko dark veba“ ili „dokazi su pronađeni na skrivenim forumima“. U tim trenucima postaje jasno da ovaj deo interneta nije teorija, već alat koji kriminalci koriste i kod nas.

Ipak, važno je reći da je većina jezivih priča koje kruže društvenim mrežama preuveličana ili potpuno lažna. Dark veb u Srbiji je pre svega prostor za prevare i ilegalnu trgovinu, a ne stalna scena nasilja kakvom se često predstavlja.

Foto: Shutterstock

Kako naša policija gleda na dark veb

Specijalizovane jedinice MUP-a Srbije sarađuju sa međunarodnim institucijama upravo zbog činjenice da dark veb ne poznaje granice. Istrage se ne vode brzo i ne rešavaju spektakularno, ali se vode uporno. Najčešći padovi dolaze zbog grešaka korisnika kao što su pogrešne veze, ponavljanja nadimaka, loše sakrivene transakcije.

Zanimljivo je da se veliki broj slučajeva ne otkrije na samom dark vebu, već na običnom internetu, kada se anonimnost „iz mraka“ prenese u stvarni svet.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: