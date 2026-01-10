Slušaj vest

Toyota modeli poput RAV4, Camry i Highlander prikupljaju ove podatke kroz Connected Services, a informacije se mogu deliti sa osiguravajućim firmama i analitičkim kompanijama, stvarajući nevidljivi dosije o svakom vozaču.

Tesla modeli Model 3, Model Y, Model S i Model X čuvaju video snimke i slike iz kabine, dok podaci automatski odlaze kompaniji kada je auto na Wi-Fi. To znači da Tesla zna ne samo gde ste bili, već i šta ste radili unutra, uključujući čak vaše ponašanje i reakcije u određenim situacijama.

Ford i GM prodaju vaše podatke

Ford i GM, uključujući Chevrolet, GMC i Cadillac, prate vašu geolokaciju i stil vožnje, a informacije se mogu prodavati firmama kao što su LexisNexis i Verisk Analytics. Ovi podaci utiču i na osiguranje, pa loša vožnja može automatski da podigne premiju osiguranja, bez da to i primetite.

Kia i Hyundai slušaju glas i prate ponašanje

Kia i Hyundai koriste sisteme za prepoznavanje glasa i prikupljaju podatke o ponašanju vozača i putnika. Ovi podaci se ne koriste samo za poboljšanje funkcija, već se mogu deliti sa partnerima za reklamiranje ili čak obučavanje veštačke inteligencije.

Digitalni dosije koji raste svakim kilometrom

Podaci se čuvaju i do 15 godina, što znači da vaš auto pamti sve, čak i kada mislite da vozite anonimno. Senzori u kabini, mikrofon i kamere mogu otkriti vaše navike, ponašanje i emocije.

Stručnjaci upozoravaju da ovi podaci nisu samo za puku statistiku. Automobili danas prate ne samo gde idete, već i koliko često vozite noću, koliko pauza pravite, pa čak i kada koristite telefon tokom vožnje. Zamislite da svaki nagli pokret ili stresni trenutak ostaje zabeležen i može biti korišćen protiv vas – kod osiguranja, zakonskih postupaka ili čak za plasiranje „personalizovanih“ reklama dok vozite.

Kada vožnja postaje javna tajna

Paranoici tvrde da nije pitanje da li, već kada će podaci sa automobila početi da se koriste za praćenje građana. Neki futuristi čak upozoravaju da ukoliko ove tehnologije nastave razvoj istim tempom, za deset godina vaš auto će moći da prepozna ne samo gde ste bili, već i sa kim ste razgovarali i kakve ste emocije osećali tokom puta.

Isključivanje svih Wi-Fi servisa u automobilu pomaže, ali kod Tesle i nekih Toyotinih modela, čak i osnova GPS funkcija ostavlja trag. Privatnost u pametnom automobilu praktično znači vožnju bez ikakvih „pametnih“ funkcija, što mnogima danas deluje nezamislivo. Neki savetuju i korišćenje dodatnih uređaja za ometanje GPS signala, ali stručnjaci upozoravaju da to može biti opasno i nezakonito.

