Metina akvizicija startapa Manus, koji se bavi agentnim AI tehnologijama, jasno pokazuje da tehnološki gigant ulaže u svoje ambicije u AI sektoru. Ovaj potez je u skladu sa širim Meta strategijama, koje koriste njene ogromne finansijske resurse da preteknu konkurenciju u brzom razvoju AI tehnologija. Kupovina Manus-a ima za cilj poboljšanje Meta AI proizvoda, kako za preduzeća, tako i za krajnje korisnike, naročito kroz njihov Meta AI asistent.

Ova akvizicija neće uticati na postojeće korisnike Manus-a, jer će se njihova pretplatnička usluga nastaviti bez prekida. Takođe, zaposleni iz Manus-a biće integrisani u Meta tim, jer kompanija nastavlja agresivnu strategiju akvizicije talenta, što uključuje preuzimanje stručnjaka i iz startapa i iz velikih firmi poput OpenAI i Google-a.

Foto: Shutterstock

Zašto Meta želi Manus

Ova akvizicija nije samo finansijski potez, već pažljivo planirani korak prema Meta-ovom ambicioznom cilju, ličnoj superinteligenciji. Mark Zakerberg je smislio ovaj termin da opiše AI sisteme koji bi mogli da nadmaše ljudsku inteligenciju, dok istovremeno pomažu korisnicima da ostvare svoje lične ciljeve. Kupovina Manus-a, zajedno s drugim nedavnim akvizicijama kao što je Limitless, deo je šire vizije ubrzavanja Meta-ovih AI sposobnosti.

Meta se fokusira na izgradnju AI sistema koji nisu samo reaktivni, već proaktivni, nudeći personalizovana rešenja koja se besprekorno integrišu u svakodnevni život. Akvizicija Manus-a će doprineti ovom arsenalu, poboljšavajući Meta-ove AI proizvode sofisticiranijom automatizacijom i generalnom AI tehnologijom.

Manus AI Foto: Shutterstock

Konkurentska trka u AI sektoru

Meta nije jedina kompanija u trci za dominaciju u AI sektoru, jer i drugi tehnološki giganti poput Google-a, Amazon-a i Microsoft-a prave slične poteze kako bi obezbedili vrhunski AI talenat. Iako mnoge kompanije biraju takozvane "acqui-hire" strategije, kada kupuju manje firme za njihov stručni kadar, a ne za proizvode, Meta je ove godine izvršila nekoliko značajnih akvizicija.

Početkom decembra 2025, Meta je kupila Limitless, startap koji je razvio AI-powered nosive uređaje. U junu je Meta investirala više od 14,3 milijarde dolara u Scale AI i angažovala ključne zaposlene da formiraju Meta Superintelligence Labs (MSL). Ove akvizicije, uključujući Manus, ilustruju Meta-ovu agresivnu strategiju da dominira AI prostorom integracijom vrhunskih talenata i tehnologija u svoj ekosistem.

Foto: Shutterstock

Redefinisanje saradnje ljudi i mašina

Manus je napravio veliki iskorak u AI industriji sa svojim naprednim AI agentom koji nudi generalnu namenu. Proizvod je stekao ogromnu pažnju i priznanja stručnjaka, poput onih sa Hugging Face, zbog svoje svestranosti i sposobnosti da izvršava kompleksne zadatke. Manus-ov AI agent može obavljati složene zadatke kao što su kupovina nekretnina ili programiranje video igara, što ga izdvaja od tradicionalnih AI alata.

Manus AI agent funkcioniše na cloud-based virtuelnoj mašini, što mu omogućava da upravlja zadacima koji bi obično zahtevali značajnu računalnu moć. Ova jedinstvena arhitektura daje Manus-u prednost na brzom rastućem tržištu AI-a, jer može da izvrši širok spektar zadataka, od kreiranja izveštaja o iznajmljivanju do procene open-source projekata.

Foto: Shutterstock

Od startapa do globalnog igrača

Početno kao kineski startap poznat kao Butterfly Effect, Manus je postao međunarodno prepoznat lider u AI industriji. Nakon lansiranja svog generalnog AI agenta, firma je brzo stekla ogromnu pažnju i ubrzani rast, što je kulminiralo serijom B finansiranja u iznosu od 75 miliona dolara. Njihove AI sposobnosti, uključujući alat Wide Research, omogućile su im da stvore nišu u obavljanju složenih, velikih zadataka sa više agenata.

Uprkos geopolitičkim tenzijama i promeni sedišta, Manus je održao snažnu povezanost sa velikim tehnološkim igračima, uključujući Microsoft, koji je počeo testirati Manus-ov AI agent u Windows 11 operativnom sistemu krajem 2025. S impresivnim rastom prihoda i stalnim razvojem proizvoda, Manus je u poziciji da postane ključni igrač na globalnoj AI sceni, naročito dok širi svoj uticaj na međunarodna tržišta.

