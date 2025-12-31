Slušaj vest

Nemačka vlada upravo je predložila zakon koji bi mogao da zauvek promeni način na koji funkcioniše internet. Prema novim pravilima, internet provajderi bili bi obavezani da čuvaju IP adrese korisnika čak tri meseca, što je mera koja bi se koristila kako bi se rešavali ozbiljni slučajevi poput distribucije dečje pornografije, prevara i govora mržnje na mreži. Iako zvuči kao korak u borbi protiv digitalnog kriminala, ovaj predlog pokreće snažne reakcije: Da li je ovo potrebno da bi se sačuvala bezbednost, ili jednostavno preterujemo?

Ministarka pravde, Stefanie Hubig, uverava da je zakon ključan kako bi se sprečili počinioci koji su, prema njenim rečima, prečesto uspevali da izbegnu odgovornost. Ipak, predložena mera dolazi sa pitanjem: Da li stvarno želimo da omogućimo masovno nadgledanje ili želimo da se zaštitimo od kriminala? Mnogi smatraju da je balans između privatnosti i sigurnosti, posebno u digitalnom svetu, u pitanju.

Koalicija u Nemačkoj potrošila je ukupno 588.405 evra javnog novca Foto: Kurir Televizija

Nema više skrivenih tragova

Iako zakon predviđa samo čuvanje podataka o korisnicima u trajanju od tri meseca, ovo bi moglo značiti ogromne promene u načinu na koji se vrše istrage u vezi sa internet prevarama, širenjem mržnje i drugim digitalnim deliktima. Cilj je jasan - olakšati detektovanje počinilaca i sprečiti da oni ostanu nedostupni vlastima.

Dok ministarstvo ističe da su brojne istrage bile zaustavljene zbog nemogućnosti da se dođe do tih podataka, kritičari tvrde da ovakve mere vode ka opasnom terenu. Da li ćemo postati "država u kojoj svako kuca na vrata interneta"? Naš digitalni život postaje sve više pod lupom, a postavlja se pitanje: Gde se povlači crta kada je u pitanju sloboda na mreži?

Foto: Profimedia

Privatnost korisnika u opasnosti?

Opozicija, naročito Zeleni, smatraju da je predloženi zakon "lajtmotiv" za masovno praćenje svakog korisnika interneta. Njihovo upozorenje je jasno: Predloženi zakon stvara opasan presedan koji može otvoriti vrata daljeg kršenja privatnosti. Smatraju da je to samo prvi korak ka zakonu koji bi mogao širiti nadzor na celo društvo, bez dovoljnog opravdanja.

Za Zelenima, ovo je pitanje principa. Ako budemo tolerisali ovakve mere, da li ćemo za nekoliko godina živeti u svetu u kojem je svaki naš klik pod pažljivim okom vlasti? A da ne zaboravimo, slični zakoni su već doživeli neuspeh na sudovima, uključujući nemački Ustavni sud i Sud Evropske unije, koji su ih blokirali upravo zbog toga što ugrožavaju osnovne slobode.

Foto: Shutterstock

Bezbednost na internetu

Društvo se suočava sa ogromnim izazovom - kako zaštititi svoje građane od digitalnog kriminala, a da ne ugrozimo njihove osnovne slobode. Zakon koji predlaže vlada možda zvuči kao jedino rešenje za rastući problem internet kriminala, ali šta ako njegova primena znači početak erozije privatnosti?

Kako bi balansirala ove dve strane, Nemačka se suočava s pitanjem koje se ne može rešiti samo tehničkim zakonima. Da li želimo društvo koje je potpuno bezbedno, ali pod stalnim nadzorom? Ili smo spremni da rizikujemo da neko iskoristi "rupe" u sistemu da bi sačuvao pravo na privatnost?

Foto: Profimedia

Sudbina zakona je još uvek neizvesna

Predloženi zakon još mora proći kroz Bundestag, a sve oči sada gledaju na to da li će vladajuća koalicija CDU/CSU i SPD uspeti da obezbede potrebnu podršku. Zeleni i druge stranke opozicije već su jasno stavile do znanja da neće odustati od borbe protiv zakona. Iako je zakon deo šire strategije za povećanje digitalne sigurnosti, nije izvesno kako će ga parlament prihvatiti.

Ovaj zakon će verovatno postaviti nove standarde za evropske zemlje, ali i postaviti važna pitanja o tome kako zaštititi naše digitalne identitete. Da li će Nemačka napraviti presedan koji će promeniti internet kakav poznajemo? I što je još važnije - hoće li to biti naša cena za sigurnost, ili cena koju nikada ne smemo platiti?

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO:

Napravio je uređaj koji je zadivio svet