Kineski električni automobili beleže eksplozivan rast širom sveta, ali Meksiko se sada izdvaja kao najveće pojedinačno tržište. Novembarski izvoz u tu zemlju skočio je za neverovatnih 2.367% u odnosu na prošlu godinu, sa više od 19.000 isporučenih vozila, pokazuju podaci kineske carine. Ovaj skok ukazuje na to da kineski proizvođači koriste povoljne cene i fleksibilnije regulative kako bi osvojili nova tržišta.

Trend u Meksiku osvetljava širi strateški plan Kine, umesto da se fokusira samo na tradicionalne tržišne centre u Evropi i Severnoj Americi, kineski EV-ovi brzo pronalaze put ka zemljama u razvoju gde potražnja za električnim mobilnim rešenjima raste. Ovo je samo početak šire globalne ekspanzije koja obećava da će Kinezi postati ključni igrač u Latinskoj Americi.

Foto: Shutterstock

Azija i Evropa održavaju dominaciju

Azija i dalje prednjači po volumenu uvoza kineskih EV-a, sa više od 110.000 isporuka u novembru, što je rast od oko 70% na godišnjem nivou. Evropa prati sa skoro 43.000 vozila, uz rast od više od 60%. Ovi brojevi potvrđuju da kineski proizvođači uspešno balansiraju između velikih, razvijenih tržišta i brzorastućih regiona.

Evropska unija, i pored trgovinskih tenzija i istraga o subvencijama, beleži oko 40% povećanja uvoza kineskih EV-a. To pokazuje da kupci i dalje traže cenovno konkurentne i tehnološki napredne alternative, dok kineski proizvođači ostaju spremni da prevaziđu regulatorne prepreke kako bi proširili svoj uticaj.

Foto: Shutterstock

Jugoistočna Azija - ključno čvorište

Pojedinačne zemlje poput Indonezije, Tajlanda, Filipina i Malezije beleže snažan porast kineskih EV isporuka, potvrđujući stratešku orijentaciju ka jugoistočnoj Aziji. Turska takođe beleži izuzetno visoke stope rasta, dok Velika Britanija i Belgija ostaju značajne ulazne tačke u Evropi.

Ovi trendovi jasno pokazuju da kineski proizvođači traže ravnotežu između velikih stabilnih tržišta i brzorastućih regiona gde potražnja za električnim vozilima brzo raste. Širenje u Aziji i Latinskoj Americi tako postaje ključni deo globalne strategije.

Foto: Shutterstock

Najbrži porast - Latinska Amerika i Karibi

Latinska Amerika i Karibi zabeležili su gotovo četvorostruko više isporuka nego pre godinu dana, pokazujući da kineski EV-ovi brzo osvajaju nova tržišta. Brazil i Meksiko vode po broju isporuka, dok zemlje poput Argentine i Čilea počinju da se pojavljuju kao perspektivna tržišta.

Rast u ovom regionu pokazuje da kineski proizvođači efikasno kombinuju cenovnu konkurentnost sa povećanom lokalnom potražnjom. Ovo je trend koji se ne može ignorisati, jer region postaje sve važniji deo globalne mape električne mobilnosti.

Foto: Shutterstock

Globalna strategija Kine

Od početka godine Kina je izvezla gotovo dva miliona električnih vozila, rast od oko 30% u odnosu na prethodnu godinu. Dok Azija ostaje ključni volumenski igrač, najbrži procentualni rast beleže Latinska Amerika i Afrika. Severna Amerika, s druge strane, ostaje marginalno tržište zbog trgovinskih ograničenja i političkih prepreka.

Ovi trendovi pokazuju da kineska strategija izvoza EV-a više ne zavisi samo od Zapada. Fokus na diversifikaciju tržišta, agresivno osvajanje novih regiona i korišćenje fleksibilnijih pravila i nižih cena omogućava Kini da postavi temelje za globalnu dominaciju u električnoj mobilnosti.

