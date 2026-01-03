Slušaj vest

Pametni telefoni danas znaju tačno gde smo se nalazili u trenutku kada je godina promenjena. Lokacijski servisi beleže koordinate, trajanje boravka na jednom mestu i putanju kojom smo se kasnije vratili kući.

Čak i oni koji nisu delili fotografije ili statuse ostavili su trag kroz povezivanje na mobilne mreže i Wi-Fi tačke. Ponoć je za mnoge bila emotivan trenutak, ali za tehnologiju je bila samo još jedan precizan vremenski zapis.

Foto: Shutterstock

Pametni satovi su izmerili slavlje

Satovi i narukvice su tokom dočeka registrovali ubrzan puls, veći broj koraka i poremećen san. Sutradan su nam hladno isporučili statistiku vezanu za to koliko smo se kretali, koliko smo spavali i koliko se naše telo razlikovalo od „normalnog režima“. Noć za koju smo verovali da je izuzetak pretvorena je u grafikone i procente.

Digitalni novac je sabrao račun

Aplikacije za plaćanje, kartice i bankarski sistemi već znaju koliko nas je koštao doček. Restorani, taksiji, dostave i spontani troškovi sada su deo digitalnog izveštaja koji ne bledi. Za sistem, Nova godina nije bila praznik, već dan povećane potrošnje sa jasno označenim mestima, vremenima i iznosima.

Foto: Shutterstock

Gradovi su gledali slavlje odozgo

Kamerama, senzorima i analizom saobraćaja gradovi su pratili kretanje mase, gužve i tokove ljudi. Algoritmi su naučili gde se ljudi okupljaju, koliko se zadržavaju i kada se razilaze. Iako je sve opravdano bezbednošću i organizacijom, ostaje činjenica da je doček Nove godine bio jedan od najdetaljnije zabeleženih trenutaka u godini.

Dovoljno je samo da je telefon uključen

Iako mnogi veruju da su slavili anonimno, bez objava i fotografija, za gotovo svaku osobu danas je moguće vrlo lako rekonstruisati gde je bila, koliko se zadržala i kojim putem se vratila kući. Dovoljno je da je telefon bio uključen. Čak i bez aktivnog GPS-a, mobilne mreže beleže povezivanje na bazne stanice, Wi-Fi mreže pamte uređaje koji su im se priključili, a aplikacije u pozadini razmenjuju podatke bez da korisnik o tome razmišlja.

Foto: Shutterstock

Sve se beleži

Telefon je neprekidno povezan sa mobilnom mrežom i svaki put kada se uključi, pošalje poruku ili primi poziv, on se povezuje na najbližu baznu stanicu. Kako se osoba kreće, telefon prelazi sa jedne bazne stanice na drugu, a operater tačno beleži vreme i lokaciju tog prelaska. Čak i bez interneta i GPS-a, može se prilično precizno rekonstruisati putanja kretanja.

Ako je GPS uključen, preciznost je još veća. Telefon beleži koordinate, brzinu kretanja i trajanje boravka na jednoj lokaciji. Ovi podaci se čuvaju u samom uređaju, ali i u nalozima poput Google ili Apple servisa, često godinama unazad, ukoliko korisnik nije ručno isključio ili obrisao istoriju lokacije.

Nova godina kao digitalni portret

Kada se sve sabere, Nova godina je za tehnologiju bila savršen presek naših navika. Gde smo bili, koliko smo trošili, s kim smo komunicirali i koliko smo odstupali od rutine, sve je to sada deo algoritamske slike o nama. Dok mi novu godinu pamtimo po emocijama i trenucima, sistemi je pamte po podacima.

Lampice se gase, jelke se sklanjaju, a život se vraća u normalu. Ipak, digitalni zapisi te noći ostaju sačuvani, spremni da se koriste za analize, preporuke i predviđanja budućih odluka. Nova godina je prošla, ali za tehnologiju ona nikada nije završena, već je samo arhivirana.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: