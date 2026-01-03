Slušaj vest

Zamislite da umesto da planirate rutu oko stanica za punjenje, vaš električni automobil samo pumpa energiju dok prolazi autoputem. U Floridi su upravo napravili prvi ozbiljan korak ka takvoj realnosti. Ključni deo projekta je nova deonica State Road 516, autoput dug oko 4,4 milje (nešto preko 7 kilometara) u Centralnoj Floridi, koji će biti opremljen induktivnim bežičnim punjenjem ugrađenim direktno u asfalt, odnosno automobil će primati struju dok prolazi preko specijalnih zavojnica ugrađenih ispod puta.

Ovaj pilot program je deo šire ideje da se jedan od najvećih problema električnih vozila tzv. range anxiety (strah od iscrpljenja baterije na putu) ublaži bez da vozači moraju da se zaustavljaju i priključuju kablove ili traže stanice za brzo punjenje. Umesto toga, kompatibilni automobili bi mogli da primaju energiju u toku same vožnje, praktično kao da je autoput produženi kabl punjenja.

Foto: Shutterstock

Magnetni talas sposoban da prenese do 200 kW snage

Koliko je to ozbiljno shvaćeno pokazuje i činjenica da Central Florida Expressway Authority (CFX) radi na projektu u saradnji sa firmom ENRX, koja će isporučiti tehnologiju bežičnog dinamičkog punjenja. Induktivne zavojnice, ukopane tri četvrtine milje u traku autoputa, stvaraće jak magnetni talas sposoban da prenese do 200 kW snage vozilu u pokretu, snagu koja je uporediva sa današnjim DC brzim punjačima.

Naravno, projekat je još u ranoj fazi. Trenutno, samo vozila koja imaju posebnu opremu iliti prijemnik za bežično punjenje postavljen ispod karoserije mogu da „pokupe“ energiju sa ovakvog puta. Većina električnih automobila danas na tržištu nema ovakvu opremu, ali ideja je da se ta tehnologija standardizuje i proširi u budućnosti.

Foto: printscreen YT

Nova infrastruktura uključuje i solarnu energiju

Projekt je finansiran kao deo većeg unapređenja puteva koji povezuju Jezera i Orange County - oblasti koje doživljavaju veliki rast stanovništva i saobraćaja. Osim tehnologije punjenja, nova infrastruktura uključuje i solarnu energiju za napajanje svetala i opreme, prelaze za divlje životinje i dodatne staze za pešake i bicikliste, maltene kao da se gradi autoput budućnosti, a ne samo test traka.

Planovi su da se prvi testni segment izgradi i aktivira do 2029. godine, a sledeći korak će biti da se tehnologija prevede iz eksperimentalnog stadijuma u nešto što bi jednog dana moglo da se prostre na stotine ili hiljade kilometara autoputeva širom SAD, pa i sveta.

Apple CarPlay Foto: ifeelstock / Alamy / Profimedia

Stručnjaci upozorili na potencijalne probleme

Ova ideja nije samo futuristička tehnologija, već direktno rešava praktične probleme koji usporavaju masovno usvajanje električnih vozila od neproverenih mreža punjenja do velikih baterijskih paketa koje mnogi vozači smatraju nužnim. Ako se bežično punjenje pokaže pouzdanim, to bi moglo da promeni način na koji razmišljamo o putovanjima, baterijama i infrastrukturi jer ceo put više ne bi bio samo mesto gde se vozi, već i mesto gde se puni energija u pokretu.

Uprkos entuzijazmu, stručnjaci upozoravaju da tehnologija još mora da reši probleme kompatibilnosti, standardizacije i troškova, ali činjenica da se ovakav pilot projekat razvija u realnom saobraćaju, a ne samo u laboratoriji, govori da je budućnost bežičnog punjenja mnogo bliža nego što se mislilo.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: