Apple je već odavno poznat po tome da kada napravi nešto novo, svet o tome priča danima. Sada, 2026. godina počinje sa velikim najavama koje obećavaju da će promeniti način na koji koristimo telefone, pametne uređaje i čak način na koji vežbamo kod kuće.

Od unapređenog asistenta Siri, preko novog Fitness+ iskustva, do spekulacija o pametnim naočarima, Apple je odlučio da 2026. bude godina velikih promena.

Foto: Shutterstock

Siri koja konačno razume šta govorite

Svi smo se bar jednom suočili sa situacijom kada Siri nije razumela jednostavnu komandu ili je potpuno pogrešno protumačila šta želimo. Apple sada najavljuje veliko unapređenje svog glasovnog asistenta, sa AI koji je pametniji, intuitivniji i sposobniji da razume kontekst vaših rečenica. Drugim rečima, Siri više neće biti samo glas u telefonu koji se trudi da vas prati, već bi sada mogla da postane prava digitalna pomoćnica koja razume šta želite pre nego što to i izgovorite.

Zamišljeno je da nova Siri poveže vaše uređaje još bolje od iPhone-a, iPada, Apple Watch-a, pa do kućnih uređaja i čak automobila. Zamislite ovo: želite da pokrenete omiljenu pesmu dok se spremate za posao, da proverite kalendar, pokrenete vežbe i isplanirate kupovinu – sve to glasovnom komandom, bez otvaranja i kliktanja po ekranu.

Foto: Shutterstock

Fitness+ postaje pametniji nego ikada

Apple Fitness+ je već promenio način na koji ljudi treniraju kod kuće. Sada, za 2026. godinu, kompanija najavljuje nove programe i još pametniju integraciju sa Apple Watch-om. Watch će pratiti vašu aktivnost, srčani ritam, kvalitet sna i napredak, a Fitness+ će vam predlagati treninge prilagođene vašim stvarnim navikama i potrebama.

Drugim rečima, više nećete morati da se pitate „Koji trening danas da radim?“, Apple će to uraditi za vas. Za one koji se malo boje vežbanja kod kuće, ovo znači da sada imate gotovo personalnog trenera koji vas prati 24/7 i zna kada ste spremni za intenzivniji trening, a kada je bolje lagano istezanje.

Foto: Shutterstock

Pametne naočare? Budućnost je možda bliža nego što mislite

Dok o ovom proizvodu još nema mnogo zvaničnih detalja, šuška se da Apple radi na pametnim naočarima koje bi mogle povezati svet ekrana, AR tehnologije i svakodnevnog života. Zamislite naočare koje vas obaveštavaju o događajima, pokazuju navigaciju, pa čak i prate vaše fitnes ciljeve, sve dok šetate gradom ili vozite bicikl.

Iako zvuči kao iz filma naučne fantastike, Apple je već poznat po tome da filmove pretvara u realnost: iPhone je nekada bio telefon iz budućnosti, a sada imamo i Siri koja pokušava da nas razume, pametne satove koji prate naše zdravlje i Fitness+ koji zna šta radimo bolje nego mi sami.

Foto: Apple

2026. godina pametnija nego ikada pre

Možda se pitate: „Sve ovo zvuči sjajno, ali šta ja imam od toga?“ Pa, ukratko: lakši život, bolje planiranje, pametniji uređaji i mogućnost da tehnologija zaista radi za vas, a ne protiv vas. Vežbanje će biti efikasnije, organizacija dnevnih zadataka jednostavnija, a vaš digitalni svet povezaniji nego ikada.

Apple ne najavljuje samo nove uređaje i funkcije nego kompanija najavljuje način da tehnologija postane još više praktična i bliska svakodnevnom životu običnog čoveka. Ako se pitate šta je sledeće u svetu tehnologije, odgovori su možda upravo u vašem džepu ili na vašem zglobu, spremni da vam olakšaju život i učine 2026. godinu pametnijom nego ikada pre.

