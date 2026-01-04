Slušaj vest

Tehnologija nosi naziv VLC (Visible Light Communication) i zasniva se na jednostavnom principu gde LED sijalice mogu da trepere neverovatno brzo, toliko brzo da ljudsko oko to ne može da primeti.

Upravo u tom nevidljivom treperenju krije se signal koji prenosi podatke, fotografije, poruke, video, pa čak i ceo internet sadržaj. Telefon, tablet ili poseban prijemnik hvata to svetlo i pretvara ga nazad u podatke. Svetlo se ponaša kao internet kabl, samo što je u vazduhu.

Ulična rasveta kao internet mreža

Za razliku od Wi-Fi signala koji se sudaraju, slabe kroz zidove i često pate od zagušenja, svetlosni signal je brži, stabilniji i ne stvara elektromagnetne smetnje. To znači da može da se koristi tamo gde Wi-Fi i mobilne mreže imaju problema npr. u bolnicama, industrijskim postrojenjima, avionima, pa čak i u gusto naseljenim gradskim zonama. Još važnije, svetlosni signal ne prolazi kroz zidove, što automatski znači i veću bezbednost.

Jedan od najzanimljivijih scenarija je korišćenje ulične rasvete kao internet infrastrukture. Zamislite grad u kome svaka bandera, svaka LED reklama ili semafor emituje internet signal. Dok šetate ulicom, vaš telefon se automatski povezuje na svetla iznad vas bez rutera, bez mobilnog interneta. Ovo je posebno zanimljivo za koncept pametnih gradova, gde se svetlo već koristi za senzore, kamere i upravljanje saobraćajem. Internet preko svetla bi sve to mogao dodatno da ubrza i pojeftini.

Da li ovo zamenjuje Wi-Fi?

U praksi, ovo bi moglo da znači brži internet na javnim mestima, manje prekida veze i manju zavisnost od mobilnih mreža. U tržnim centrima, aerodromima ili na stadionima, gde Wi-Fi često puca, svetlosni internet bi mogao da funkcioniše mnogo stabilnije. Za kuće i stanove, ova tehnologija bi u budućnosti mogla da dopuni ili čak zameni klasične rutere jer bi svaka sijalica bila i izvor svetla i izvor interneta.

Stručnjaci ističu da će VLC najverovatnije raditi zajedno sa Wi-Fi i 5G mrežama, kao dodatni sloj povezivanja. Wi-Fi će i dalje imati prednost u pokretu i na većim udaljenostima, dok će svetlosni internet briljirati u zatvorenim i kontrolisanim prostorima.

Kada stiže u svakodnevnu upotrebu

Prototipi već postoje, testiranja su u toku, a prve komercijalne primene očekuju se u narednim godinama, najpre u industriji, zdravstvu i javnoj infrastrukturi. Kako LED rasveta već postoji gotovo svuda, prelazak na ovu tehnologiju mogao bi biti brži nego što se očekuje.

Za kućnu upotrebu, stvari idu nešto sporije. Proizvođači telefona i laptopova morali bi da ugrade posebne prijemnike za svetlosni signal ili da ih kombinuju sa postojećim kamerama i senzorima. Tek kada takvi uređaji postanu standard, svetlosni internet može da zaživi i u stanovima. Procene su da bi se to moglo dogoditi krajem ove decenije, najpre kao dodatak Wi-Fi mrežama, a ne kao potpuna zamena.

Javni prostori prvi na tapetu za internet iz bandere

Zanimljivo je da se države i gradovi posebno interesuju za ovu tehnologiju jer ne opterećuje radio-frekvencijski spektar, koji je već pretrpan. To znači da bi upravo javni prostori mogli prvi da dobiju internet iz bandere, dok će kuće i privatni prostori doći na red kasnije.

Drugim rečima, nećemo sutra izbaciti rutere iz stanova, ali nije nerealno da u narednih nekoliko godina stojimo ispod ulične lampe koja nam dok svetli daje i internet.

