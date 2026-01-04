Slušaj vest

Podaci iz Velike Britanije, zasnovani na zvaničnim statistikama britanskog Ministarstva saobraćaja, privukli su pažnju jer pokazuju da su vozači hibridnih automobila imali skoro tri puta veći rizik od fatalnih sudara u odnosu na vozače klasičnih benzinskih automobila.

Brojke koje se pominju u ovim izveštajima deluju šokantno jer iako na britanskim putevima ima znatno više benzinskih automobila nego hibrida, broj smrtnosti po vozilu kod hibrida je daleko veći kad se uračuna relativna učestalost sudara.

Foto: Shutterstock

Više faktora u igri

Prema jednoj analizi, u protekloj godini zabeleženo je 122 smrtnosti u sudarima hibridnih vozila, naspram 777 kod benzinskih automobila, pri čemu su benzinci zastupljeniji u odnosu na hibride u proporciji gotovo 20:1. Kada se to prebaci u relativne brojke, dolazi se do zaključka da hibridni automobili u proseku imaju oko tri puta veći rizik fatalnog ishoda po vozilu nego benzinski automobili.

Stručnjaci koji komentarišu ove podatke ističu nekoliko mogućih objašnjenja za takve trendove, ali naglašavaju da ništa od toga ne znači da hibridi na automatski način “ubijaju ljude”, već da postoji više faktora koji utiču na tu statistiku i da se radi o kompleksnoj slici.

Foto: Shutterstock

Koriste se u rizičnijim sredinama

Jedno od objašnjenja je da je sama tehnologija hibridnog pogona sofisticiranija i teža nego kod običnih vozila, jer kombinuje dva različita sistema – električni motor i klasični motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Ta kombinacija povećava ukupnu masu vozila, a veća težina može značiti da se u sudaru oslobađa više energije, što može uticati na ozbiljnost posledica.

Drugi faktor koji se često pominje je rasprostranjenost hibridnih vozila u određenim segmentima saobraćaja. Hibridni automobili su popularni kao taksi vozila upravo zbog ekonomičnosti i niže potrošnje goriva u gradskim uslovima. To znači da hibridi mogu preći mnogo više kilometara u urbanim sredinama gde je gustina saobraćaja veća i gde su sudari, naročito sa pešacima i biciklistima, češći nego u ruralnim područjima.

Foto: Kurir

Tehničke karakteristike hibrida koje mogu uticati na bezbednost

Pojedini komentatori ukazuju i na tehničke karakteristike hibrida koje mogu uticati na bezbednost, kao što je recimo tiši rad motora pri malim brzinama koji može otežati pešacima da čuju vozilo koje se približava, što može povećati šansu za udar. Ipak, ovi faktori ne objašnjavaju sve, i zato mnogi stručnjaci pozivaju na temeljniju istragu uzimajući u obzir ponašanje vozača, tip saobraćaja, brzine i kontekst sudara, umesto da se statistika uzima samo površno.

Bez obzira na tumačenje, podaci o relativnoj stopi smrtnosti kod hibridnih vozila pokreću važno pitanje o tome kako različite tehnologije i vrste pogona utiču na rizik u realnim uslovima na putevima. Oni podstiču vozače, proizvođače i regulatore da razmišljaju o složenosti bezbednosnih profila savremenih automobila, a ne da se fokusiraju samo na emisije ili potrošnju goriva.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: