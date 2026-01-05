Slušaj vest

On ističe da "stari kontinent" više ne kontroliše kritične delove digitalne infrastrukture na koju se svakodnevno oslanja. Od usluga u oblaku i društvenih platformi do podmorskih kablova i data centara, zavisnost Evrope o stranoj tehnologiji postala je tolika da je njen digitalni suverenitet sve krhkiji.

De Bruycker je za Financial Times istakao da evropske težnje za digitalnom nezavisnošću ostaju nerealne s obzirom na trenutne tržišne uslove.

- Izgubili smo celi oblak. Izgubili smo internet, budimo iskreni - rekao je.

- Ako želim da moji podaci budu 100 posto u EU... samo nastavite sanjati. Postavljate cilj koji nije realan.

"Izgradimo nešto sami"

Prema njegovim rečima, u evropskim zemljama često se čuju pozivi na jačanje tehnološkog suvereniteta, ali oni ne idu dalje od reči. Stoga, smatra, Evropa mora jasno definisati šta digitalni suverenitet zapravo znači. Problem je što su vlasti trenutno ograničene na pokušaje zaustavljanja američkih firmi.

"Moji podaci nisu 100 odsto u EU, to je san" - stručnjak upozorava da je EU izgubila digitalnu samostalnost Foto: Shutterstock

- Mislim da bismo na nivou EU trebali jasno definisati šta za nas znači suverenitet u digitalnoj sferi, rekao je. Umesto da se usresređujemo na to kako možemo zaustaviti američke 'hiperskalere', možda bismo trebali uložiti energiju u... izgradnju nečega sami.

Dodao je da evropski regulatorni pristupi više ometaju, a ne pomažu, tehnološki razvoj starog kontinenta.

Propuštene šanse

Naglasio je da digitalna infrastruktura ostaje gotovo u potpunosti u privatnim rukama, s američkim korporacijama koje drže dominantnu poziciju. Iako je rekao da ta zavisnost ne predstavlja "ogroman sigurnosni problem" za Evropsku uniju, Evropa propušta ključne nove tehnologije koje se razvijaju prvenstveno u SAD-u i drugim regijama.