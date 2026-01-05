Slušaj vest

Starlink je saopštio da se krediti za besplatno korišćenje automatski dodaju i aktivnim i neaktivnim nalozima, dok kompanija prati razvoj situacije na terenu. Zahvaljujući satelitskoj tehnologiji, korisnici mogu da se povežu na internet nezavisno od lokalne infrastrukture, koja je u pojedinim delovima Karakasa i okolnih oblasti pretrpela prekide struje i mreže.

Iako Venecuela još nije zvanično otvorena za lokalnu kupovinu Starlink opreme, korisnici koji već poseduju uređaje mogu da pristupe internetu putem roaming opcije. Iz kompanije navode da ne postoji precizan datum kada bi prodaja opreme u zemlji mogla da počne, kao ni kakav će model naplate važiti nakon isteka besplatnog perioda.

Privremeno omogućavanje besplatnog interneta dolazi u trenutku kada se Venecuela suočava sa posledicama američke vojne operacije i političke tranzicije vlasti.

Bbesplatan pristup satelitskom internetu u Venecueli do 3. februara Foto: Shutterstock

Starlink se i ranije koristio u kriznim i ratnim zonama. Najpoznatiji primer je Ukrajina, gde je satelitski internet odigrao ključnu ulogu u održavanju civilne i institucionalne komunikacije nakon uništavanja klasične infrastrukture. Međutim, takva uloga jedne privatne kompanije otvorila je i pitanja o političkom i bezbednosnom uticaju koji dolazi sa kontrolom pristupa internetu.

Stručnjaci ističu da Starlink omogućava zaobilaženje državne kontrole interneta u autoritarnim sistemima, što bi moglo postati sve češća praksa u zemljama u kojima su vlasti u sukobu sa Sjedinjenim Državama, tvrdi CNBC.