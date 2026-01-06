Misterija nestanka planinara trajala godinu dana, AI je rešio odmah pomoću jednog detalja
Pijemontski tim za alpsko spasavanje (CNSAS) pronašao je telo 64-godišnjeg lekara Nicola Ivalda, koji je nestao u septembru 2024. godine na severnoj strani Monvisa, najvišeg vrha Kotskih Alpa. Planinarenje u toj oblasti poznato je po izazovnom terenu i naglim promenama vremenskih uslova, što je činilo potragu posebno teškom i dugotrajnom.
Telo je locirano zahvaljujući kombinaciji dronova i veštačke inteligencije, koja je analizirala hiljade snimaka i prepoznala tragove različite boje - kacigu nestalog planinara koja se izdvajala u planinskom pejzažu. Ova tehnologija omogućila je spasilačkom timu da identifikuje lokaciju tela više od deset meseci nakon nestanka, kada bi ljudski pregled snimaka trajao nedeljama ili mesecima.
Analiza snimaka dronom ubrzala potragu
Dva drona tima CNSAS-a prikupila su ukupno 2.600 snimaka sa visine od oko 50 metara, pokrivajući površinu od 183 hektara koja uključuje strme litice i klance, kao i zone iznad visećih glečera. Snimci su obuhvatili i teško dostupne delove severne strane Monvisa, gde su ljudski spasioci morali da koriste posebnu opremu i sigurnosne mere.
Veštačka inteligencija analizirala je slike istog popodneva, identifikovala različite piksele boje koji su se izdvajali u planinskom pejzažu i označila niz “sumnjivih tačaka” za dalju proveru. Ovaj proces je omogućio timu da brzo fokusira potragu i smanji rizik po spasioca u ekstremno zahtevnom terenu.
Operacija trajala manje od tri dana
Pretraga, identifikacija tela i koordinacija spasilačke akcije trajali su manje od tri dana, uz privremeni prekid zbog loših vremenskih uslova i magle koja je smanjila vidljivost. Tim je nastavio akciju čim se vremenski uslovi poboljšali, što je omogućilo da se locira telo na nadmorskoj visini od oko 3.150 metara, u desnom od tri klanca severne strane Monvisa.
Pilot drona Saverio Isola i njegov kolega Giorgio Viana zajedno sa četiri iskusna planinska spasioca sproveli su operaciju. Svaki korak bio je koordinisan sa centrom za spasavanje, uključujući fotografisanje, merenje terena i angažovanje helikoptera Vatrogasne brigade, što je omogućilo bezbedno preuzimanje tela i završetak operacije u rekordnom roku.
Tehnologija i ljudski rad u simbiozi
Informacije sa mobilnog telefona nestalog planinara bile su od velike pomoći prilikom lociranja tela i usmeravanja dronova na ključne tačke. Isola je naglasio da je i pored sofisticiranih tehnologija, ljudski faktor presudan: iskustvo spasilaca, znanje terena i koordinacija sa centrom spasavanja bili su ključni za uspeh operacije.
CNSAS koristi dronove već pet godina, a poslednjih godinu i po integriše prepoznavanje boja i oblika kroz AI softver, što omogućava brže i preciznije pretrage u nepristupačnim oblastima. Ova kombinacija tehnologije i ljudskog znanja omogućava smanjenje rizika po živote spasilaca i povećava šanse za pronalaženje nestalih osoba u planinskim područjima.
Izazovi potrage i snaga koordinacije
Planinska oblast severne strane Monvisa predstavlja izrazito zahtevno okruženje sa strmim liticama, klancima i visećim glečerima, što je dodatno otežavalo potragu. Tim spasilaca morao je da kombinuje rad dronova, precizna merenja i vizuelnu identifikaciju iz udaljenosti od stotina metara, dok su vremenske neprilike često prekidale operaciju.
Svaki korak bio je pažljivo planiran: piloti dronova navigirali su kroz teške uslove vidljivosti, spasioci su obezbeđivali pristup i sigurnost na terenu, dok je koordinacioni centar pratio sve podatke u realnom vremenu. Ova složena saradnja pokazuje koliko je precizna organizacija ključna za uspeh u ekstremnim planinskim potragama.
Planovi za budućnost spasilačkih operacija
CNSAS planira da u budućim operacijama još šire integriše veštačku inteligenciju i dronove, sa ciljem da se smanji broj fatalnih planinskih nesreća i da se nestale osobe pronađu dok su još žive. Poseban fokus biće na kombinovanju dronova sa termovizijskim kamerama, koje omogućavaju detekciju živih bića čak i u uslovima smanjene vidljivosti ili tokom noći.
Isola objašnjava da je cilj stalno unapređenje metoda pretrage i spasavanja, koristeći nove tehnologije kako bi spasioci mogli da deluju brže i sigurnije. Ovakva strategija omogućava ne samo efikasniju identifikaciju žrtava, već i smanjenje rizika po živote spasilaca, čime se povećava ukupna bezbednost u planinskim regionima.
