Qualcomm je nedavno predstavio novu generaciju mobilnih procesora, uključujući Snapdragon 8 Elite Gen 5, koji će se naći u najskupljim telefonima poput OnePlus 15, a očekuje se i u budućem Samsung Galaxy S26 Ultra. Međutim, Amon ističe da pravi pomak ne leži samo u snazi hardvera, već u načinu na koji će korisnici komunicirati sa tehnologijom.

Ključnu ulogu, prema njemu, ima takozvana agentna veštačka inteligencija. Umesto da korisnik otvara aplikacije i ručno obavlja zadatke, dovoljno će biti da telefonu - ili nekom drugom pametnom uređaju - izgovori komandu. Na primer, umesto otvaranja aplikacije za prevoz, korisnik će moći samo da kaže: „Pozovi mi Uber“, a AI agent će sve završiti sam.

- Telefon neće nestati, ali više neće biti centar svega. Centar postaje AI agent, rekao je Amon. On smatra da će se tehnologija razvijati slično kao ranije - laptopovi nisu zamenili desktop računare, niti su telefoni u potpunosti zamenili laptopove, ali je način korišćenja evoluirao.

Posebno važnu ulogu imaće nosivi uređaji, poput pametnih naočara, satova i čak pametnog nakita. Amon veruje da će ljudi sve više komunicirati sa tim uređajima, a sve manje direktno sa telefonom. Pametne naočare sa kamerom i mikrofonom, poput Ray-Ban Meta modela, već pokazuju kako bi ta budućnost mogla da izgleda.

- Ljudi će kupovati uređaje koji im se dopadaju kao modni detalji, a da li koriste Android ili iPhone postaće manje važno, kaže Amon. Prema njegovom mišljenju, korisnici će birati brend naočara ili satova, dok će AI model u pozadini povezivati sve uređaje u jednu celinu.

Direktno i brže

Još jedan veliki korak je prelazak veštačke inteligencije iz „oblaka“ direktno na same uređaje. Qualcomm već razvija čipove koji omogućavaju da se AI obrada odvija na telefonu ili pametnim naočarima, što znači brže reakcije i veću privatnost.

Amon navodi primere svakodnevnih situacija: pametne naočare vas mogu diskretno podsetiti da ste osobu koju srećete već upoznali, ili možete samo reći „plati ovaj račun“ dok gledate u papir, bez vađenja telefona iz džepa.

Iako priznaje da tehnologija još uvek nije savršena i da glasovni asistenti ponekad greše, Amon veruje da će se to brzo promeniti kako se mreže, modeli i uređaji budu razvijali zajedno. - Ovo je proces koji će doći prirodno. Ako nije prirodno, neće biti uspešno, poručuje on.

Na kraju, Amon iznosi smelu prognozu: u budućnosti bismo mogli da dođemo do tačke u kojoj aplikacije i prodavnice aplikacija više neće biti potrebne, jer će AI agent razumeti naše namere i sam koristiti sve potrebne servise.

