Prema podacima Google Year in Search 2025, globalno najtraženiji izraz na Guglu u 2025. godini bio je Gemini, veštački inteligentni asistent koji stoji iza Googleove AI tehnologije. Ovaj rezultat pokazuje koliko je interesovanje za veštačku inteligenciju poraslo tokom godine.

Foto: Google

Na listi najtraženijih pojmova sport je takođe imao značajan uticaj. Mečevi u kriketu između Indije i Engleske, kao i Indije i Australije, našli su se među najčešće pretraživanim, dok je Svetsko klupsko prvenstvo u fudbalu zauzelo visoko mesto, što odražava globalnu privlačnost velikih sportskih takmičenja.

Među najpretraživanijim temama našao se i Čarli Kirk, američki konzervativni politički aktivista čije ime je visoko rangirano nakon njegove smrti, što je izazvalo veliko interesovanje korisnika interneta širom sveta.

Pored toga, tehnološke teme kao što su iPhone 17 i drugi trendovi u oblasti novih uređaja i aplikacija takođe su privlačili pažnju pretraživača. Sport, geopolitičke teme poput situacije u Iranu i odnosa Pakistana i Indije takođe su se našle među pojmovima sa velikim brojem pretraga.