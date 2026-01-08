Slušaj vest

Nvidia sada zahteva potpuno avansno plaćanje od kineskih kupaca koji žele njene H200 čipove za veštačku inteligenciju, prema izvorima upoznatim sa situacijom. Ovaj potez pokazuje oprez kompanije zbog neizvesnosti oko odobrenja isporuka od strane Pekinga. Porudžbine ne mogu biti otkazane, vraćene ili menjane nakon što su napravljene, što je neuobičajeno strogo u poređenju sa ranijim praksama.

U pojedinim slučajevima, klijenti mogu umesto novca koristiti komercijalno osiguranje ili imovinsku kolateralnu garanciju, naveo je jedan izvor. Ranije je Nvidia kineskim klijentima dopuštala da polože depozit umesto da odmah plate celu sumu. Međutim, za H200 čipove kompanija ne prepušta ništa slučaju, imajući u vidu regulatornu nejasnoću. Informacija do sada nije bila javno dostupna, a Nvidia i kinesko Ministarstvo industrije nisu odgovorili na upite u trenutku objavljivanja.

Rast potražnje i ograničena ponuda

Kineske tehnološke kompanije već su naručile više od 2 miliona H200 čipova, po ceni od oko 27.000 dolara po čipu, što značajno premašuje trenutni Nvidia inventar od 700.000 jedinica. Dok domaći proizvođači, poput Huaweija, razvijaju AI procesore kao što je Ascend 910C, oni i dalje zaostaju za H200 u performansama za obuku velikih AI modela.

Izveštava se da Kina planira da odobri deo uvoza H200 već ovog kvartala, uz ograničenja za vojnu, državnu i kritičnu infrastrukturu zbog bezbednosnih razloga. Neke tehnološke kompanije su privremeno zatražene da zaustave narudžbine H200 dok regulatori ne odluče koliko domaćih čipova mora da se kupi uz svaku H200 porudžbinu.

CEO ističe snažnu potražnju iz Kine

Izvršni direktor Nvidije, Džensen Huang, rekao je da je potražnja za H200 čipovima „veoma visoka“, dodajući da je kompanija „aktivirala lanac snabdevanja“ kako bi povećala proizvodnju. Huang je priznao da Kina možda neće formalno odobriti porudžbine, ali je napomenuo da će narudžbine biti izvršene ako kupci budu u mogućnosti da ih plasiraju.

Situacija naglašava delikatan balans Nvidije: kako da iskoristi rastuću potražnju u Kini, a istovremeno upravlja regulatornom neizvesnošću u obe zemlje. Strogi zahtevi za avansno plaćanje efikasno prenose finansijski rizik na kupce, koji moraju da ulože kapital bez sigurnosti da će Peking odobriti uvoz čipova ili da će ih moći koristiti kako je planirano.

Prethodni izazovi oblikuju trenutnu strategiju

Oprez Nvidije odražava lekcije iz ranijih trgovinskih tenzija između SAD i Kine. Prošle godine, kompanija je morala da otpiše 5,5 milijardi dolara inventara nakon što je administracija Donalda Trampa iznenada zabranila prodaju H20 čipova u Kinu. Dok je administracija Džoa Bajdena inicijalno zabranila izvoz naprednih AI čipova, politika je kasnije promenjena, dopuštajući prodaju H200 sa 25% naknade koja ide američkoj vladi.

Iako je politika promenjena, Kina je zabranila H20 isporuke, održavajući regulatornu neizvesnost. Za Nvidiju, H200 predstavlja ogromnu komercijalnu priliku, ali i potencijalni finansijski rizik, s obzirom na stroge zahteve za plaćanje unapred i mogućnost odlaganja ili ograničenja narudžbina.

Proširenje proizvodnje uz tehničke izazove

Nvidia planira da ispuni početne narudžbine H200 iz postojećih zaliha, a očekuje se da prvi čipovi stignu pre kineske Nove godine sredinom februara. Kompanija radi sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) na povećanju proizvodnje, pri čemu se dodatna proizvodnja očekuje u drugom kvartalu 2026. godine.

Ovo proširenje proizvodnje predstavlja izazov, jer Nvidia prelazi sa trenutnog najmoćnijeg čipa, Blackwell, na novu generaciju Rubin, dok istovremeno konkuriše velikim kompanijama poput Google-a za kapacitet TSMC-ove napredne proizvodnje čipova. Ispunjavanje velike potražnje iz Kine biće pravi test za lanac snabdevanja i fleksibilnost proizvodnje Nvidije u narednim mesecima.

