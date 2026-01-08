Slušaj vest

U Nemačkoj se trenutno može kupiti električni Volkswagen ID.3 za 29.330 evra, dok najjeftiniji benzinski Golf košta 29.395 evra, prenosi Bild Zeitung. Iako je razlika mala, ovo je prvi put da je električni model Volkswagena jeftiniji od benzinskog ekvivalenta.

Do nedavno su električni automobili imali višu početnu cenu zbog skupljih baterija i delova. Sada se cene približavaju cenama vozila sa unutrašnjim sagorevanjem, delom zahvaljujući subvencijama proizvođača i smanjenju troškova proizvodnje.

Foto: Shutterstock

Subvencije i regulatorni kontekst

Volkswagen subvencioniše cenu ID.3 modela, dok je cena Golfa u poslednjih nekoliko godina rasla. Ova praksa pomaže proizvođaču da zadovolji kvote prodaje električnih automobila koje EU postavlja radi smanjenja emisije CO2.

Pored subvencija proizvođača, kupci u Nemačkoj mogu koristiti i državne programe podrške za električna vozila, uključujući porezne olakšice i jednokratne subvencije, što smanjuje ukupne troškove kupovine električnog automobila. Ove mere čine električne automobile dostupnijim široj publici i podstiču bržu zamenu benzinskih vozila električnim modelima.

Foto: Shutterstock

Performanse i tehnički podaci

ID.3 Pure razvija 170 konjskih snaga, dok najjeftiniji Golf ima 150 KS i šestostepeni ručni menjač. Električni model nema tradicionalni menjač, dok Golf koristi klasični pogon sa unutrašnjim sagorevanjem.

Najjeftiniji ID.3 ima domet od 388 kilometara, dok Golf zavisi od kapaciteta rezervoara i potrošnje benzina. ID.3 takođe koristi standardne tehnologije za električne automobile, uključujući sistem regeneracije energije pri kočenju i elektronski kontrolisan pogon.

Troškovi korišćenja i ekološki efekti

Punjenje ID.3 je u proseku jeftinije od benzina po pređenom kilometru, a održavanje električnog vozila uključuje manji broj pokretnih delova nego kod Golfa. To rezultira nižim operativnim troškovima tokom eksploatacije vozila.

Pored ekonomskog aspekta, električni pogon praktično eliminiše direktnu emisiju CO2 tokom vožnje. Golf i dalje emituje ugljen-dioksid i druge zagađivače, što znači da prelazak na električni pogon može doprineti smanjenju lokalnog zagađenja u gradovima.

Foto: Shutterstock

Trendovi na tržištu i perspektiva

Pad cena baterija i subvencije proizvođača doveli su do toga da električni automobili postaju cenovno konkurentni vozilima sa unutrašnjim sagorevanjem. ID.3 i Golf se sada prodaju po skoro istoj ceni, što predstavlja značajnu promenu u tržišnoj dinamici.

U narednim godinama očekuje se dalji rast prodaje električnih automobila u Nemačkoj i EU, dok će proizvođači nastaviti da balansiraju cene i emisione kvote. Ovaj pomak odražava širu transformaciju industrije ka elektrifikaciji i standardizaciji električnih vozila u Evropi.

Početak nove ere u automobilizmu

Ovaj preokret u cenama električnih i benzinskih automobila označava početak ozbiljne promene u evropskoj auto-industriji. Po prvi put, električni modeli više nisu luksuzni ili eksperimentalni proizvodi, već postaju realna alternativa dostupna širokom krugu kupaca.

Ako se trend nastavi, električni automobili bi mogli postati standard za prosečnog vozača već u narednoj deceniji. To menja ne samo način na koji se vozimo, već i čitavu strukturu proizvodnje, emisija i energetskog sektora, postavljajući temelje za dugoročno održiv transport u Evropi.

