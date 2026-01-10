Slušaj vest

Nova pametna LEGO kocka u suštini funkcioniše kao mali računar jer se u njoj nalaze senzori za pokret, nagib, svetlo i dodir, kao i Bluetooth veza koja je povezuje sa tabletima i telefonima. Kada se ugradi u konstrukciju, kocka „razume“ šta dete ili korisnik radi, reaguje na pomeranje, a kroz aplikaciju omogućava jednostavno programiranje pomoću blokova, slično popularnim edukativnim jezicima za decu.

Najveća promena je u tome što se igra više ne svodi samo na slaganje, već na razmišljanje i rešavanje problema. Deca mogu da naprave vozilo koje samo menja pravac kada naiđe na prepreku, kuću koja reaguje na svetlo ili robota koji se pokreće u zavisnosti od komandi koje su sami osmislili. Sve se odvija bez klasičnog kucanja koda, već kroz vizuelne komande koje su razumljive i mlađem uzrastu.

Pametna kocka ne snima zvuk niti slike

Zanimljivo je da pametna LEGO kocka nije namenjena samo deci, već sve veći broj odraslih koristi ove setove kao uvod u logičko razmišljanje, elektroniku i osnove automatizacije. LEGO je ovim potezom ušao na teritoriju koja se ranije vezivala za ozbiljne edukativne alate, ali ih je učinio dostupnim kroz igru.

Kada je u pitanju bezbednost i privatnost, LEGO navodi da pametna kocka ne snima zvuk niti slike, već prikuplja samo osnovne tehničke podatke potrebne za funkcionisanje igre. Veza sa uređajima je lokalna, a roditelji imaju potpunu kontrolu nad aplikacijom i sadržajem.

Cena pametnih setova viša od klasičnih

Nova tehnologija biće komercijalno lansirana 1. marta 2026., a prenarudžbine su otvorene 9. januara. LEGO će prvi put u istoriji upariti ovu integrisanu elektroniku sa poznatim franšizama, odnosno novim Star Wars Smart Play setovima koji uključuju pametne kockice zajedno sa Smart Minifigures i Smart Tags komponentama.

Iako je cena ovakvih setova viša od klasičnih LEGO kockica, interesovanje je veliko, posebno u Evropi i Severnoj Americi. Ako se trend nastavi, pametna kocka bi mogla da postane novi standard u dečjoj igri koji nudi spoj plastike, softvera i mašte, u kome granica između igračke i tehnologije gotovo nestaje.

Cilj odvraćanje od ekrana

Ipak, reakcije fanova nisu jedinstveno optimistične. Deo LEGO entuzijasta na forumima i društvenim mrežama smatra da je cena previsoka za ono što Smart Brick sada nudi i boje se da dodatna tehnologija može povećati cenu LEGO seta bez proporcionalnog skoka zabave ili trajne vrednosti.

Na kraju, kao najvažniji momenat LEGO ističe da Smart Bricks nisu zamišljeni da zamene klasičnu igru, već da povećaju interaktivnost bez potrebe za ekranima i mobilnim uređajima, što je cilj koji kompanija vidi kao važan u vreme rastuće zabrinutosti zbog previše vremena provedenog uz digitalne ekrane.

