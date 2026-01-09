Slušaj vest

Korisnici YouTube-a u Vijetnamu konačno mogu da odahnu, obavezni video oglasi više ne mogu da traju duže od pet sekundi. Do sada su se korisnici suočavali s reklamama koje se ne mogu preskočiti i koje su trajale i do 30 sekundi, često prisiljavajući ih na korišćenje blokatora oglasa ili prelazak na YouTube Premium.

Ova promena je rezultat državne regulative koja ima za cilj da stavi korisničko iskustvo na prvo mesto. Pravo pitanje sada je kako će globalne platforme odgovoriti na novo pravilo i da li će pokušati da zaobiđu ograničenje prikazivanjem više kratkih oglasa jedan za drugim.

Foto: Shutterstock

Novi standard za online reklame

Novi zakon u Vijetnamu ne odnosi se samo na YouTube, već i na Facebook, TikTok, Instagram i druge popularne platforme. Svaki obavezni video ili animirani oglas mora biti kraći od pet sekundi, dok statični baneri više ne smeju primoravati korisnike da čekaju pre nego što ih zatvore.

Cilj je jasan, smanjiti agresivno oglašavanje i učiniti digitalni prostor prijatnijim. U praksi, ovo znači da kompanije moraju potpuno da revidiraju način na koji planiraju i prikazuju oglase, jer dugotrajne reklame više neće prolaziti.

Foto: Shutterstock

Korisnici slave - platforme preračunavaju

Reakcije javnosti uglavnom su pozitivne. Mnogi korisnici su dugo čekali na ovu promenu, frustrirani stalnim prekidima u gledanju sadržaja. Pet sekundi možda zvuči malo, ali za korisničko iskustvo znači ogromnu razliku.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da platforme mogu naći načine da zadrže prihod od oglasa. Na primer, umesto jedne duge reklame, mogli bi prikazivati više uzastopnih oglasa od po pet sekundi, što bi formalno ispunilo zakon, ali u praksi ostavilo korisnike u sličnoj situaciji kao ranije.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Oglašavanje pod pritiskom zakona

Vijetnam postavlja primer kako državna regulativa može direktno uticati na praksu velikih tehnoloških platformi. Dok mnoge zemlje i dalje čekaju da se uključe u regulaciju online reklama, Vijetnam pokazuje da je moguće balansirati interese kompanija i prava korisnika.

Ova promena može biti signal i za druge države da ozbiljnije pristupe pitanju agresivnog oglašavanja, što bi moglo da pokrene globalnu diskusiju o ograničenjima u digitalnom prostoru. Stručnjaci upozoravaju da bi slične regulative u budućnosti mogle značajno promeniti način na koji korisnici doživljavaju online sadržaj.

Foto: Profimedia

Budućnost oglasnog rata na internetu

Pitanje koje ostaje jeste da li će ove mere stvarno smiriti oglasni rat između platformi i korisnika. Iako je pet sekundi veliki korak unapred, kompanije će verovatno tražiti kreativne načine da nadoknade gubitak prihoda.

Ipak, za korisnike je ovo prva jasna pobeda u deceniji frustracija s online reklamama. Vijetnam je dokazao da državno regulisanje može imati direktan i opipljiv uticaj na iskustvo digitalne publike, a svet sada prati hoće li se ovaj primer proširiti i na druge regione.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: