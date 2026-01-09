Slušaj vest

Ukrajina je predstavila novi presretački dron koji može da dostigne brzinu od 400 kilometara na čas (oko 249 mph), što ga stavlja ispred nekih od najbržih superautomobila na svetu. Dizajniran za brzi odgovor na vazdušne pretnje, dron predstavlja značajan tehnološki iskorak za zemlju koja se tradicionalno ne smatra vodećim inovatorom u oblasti odbrane. Mihailo Fedorov, prvi potpredsednik Vlade Ukrajine, istakao je značaj brzine u presretanju raketa i neprijateljskih dronova pre nego što mogu da pogode ciljeve.

Pogon drona obezbeđuju motori kompanije Motor-G, koja je deo ukrajinske platforme za odbrambenu tehnologiju Brave1, dok tehnički detalji pogonskog sistema ostaju poverljivi. Ipak, performanse su neosporne: dron nadmašuje vozila poput McLaren F1, Ferrari SF90 Stradale, pa čak i Chevrolet Corvette ZR1. Osim samih brojki, brzina drona omogućava da deluje kao ključni štit za ukrajinske snage, odgovarajući na pretnje u vazduhu brže nego ikada pre.

Brzina kao taktička prednost

Naglasak na brzini nije samo pitanje obaranja rekorda. Presretački dronovi omogućavaju Ukrajini da smanji rizik po ljude, dok brzo neutralizuju neprijateljske napade. Prema izveštajima, brži dronovi mogu efikasnije presresti dolazeće pretnje od sporijih vazdušnih sistema, što daje odlučujuću prednost na sve izazovnijem bojnom polju.

Izveštaj pokazuje da je u oktobru 2025. Ukrajina neutralisala 4.242 od ukupno 5.312 neprijateljskih dronova, što predstavlja pad u odnosu na prethodne mesece. Analitičari ovu promenu pripisuju sve većem broju i sofisticiranosti ruskih dron napada, što naglašava potrebu za bržim i responzivnijim odbrambenim tehnologijama. U ovom kontekstu, brzina nije luksuz ona je strategija.

Foto: Printscreen

Ispred neprijatelja

Ruske vazdušne taktike se razvijaju, pri čemu samoubilački dronovi sada lete brže i na većim visinama. Ukrajinski novi presretački dron, sposoban da dostigne 248 mph, može da drži korak sa ruskim dronovima Shahed-238 i nemačkim Geran-3, koji dostižu maksimalno oko 230 mph. Ova razlika u brzini može biti presudna između presretanja napada i pretrpljene štete na zemlji.

Analitičari odbrane takođe primećuju da Rusija sve više koristi brzo pokretne, slabo oklopljene jedinice na motociklima i električnim skuterima. Visokobrzinski vazdušni presretači mogu da neutrališu ovakve agilne manevre, pokazujući da brzina dronova može biti jednako važna koliko i vatrena moć u modernom ratovanju.

Foto: Shutterstock, Google Maps Printscreen

Inženjering drona po meri

Iako australijski entuzijasta Benjamin Biggs drži rekord po brzini drona od 407 mph, ukrajinski presretački dronovi imaju drugačiju svrhu. Oni su projektovani za taktičko presretanje, a ne za obaranje rekorda, što ih čini optimizovanim za praćenje, ciljanja i onesposobljavanje neprijateljskih vazdušnih pretnji, a ne za postizanje maksimalne brzine.

Ova razlika naglašava širi trend u vojnoj tehnologiji: preciznost i operativna relevantnost često su važniji od senzacionalnih brojki. Pristup Ukrajine pokazuje kako fokusiran dizajn može transformisati dronove iz eksperimentalnih uređaja u strateške resurse koji direktno štite živote i infrastrukturu.

Foto: Andriy ANDRIYENKO / AFP / Profimedia

Promena pravila igre u modernoj odbrani

Najnovije dostignuće Ukrajine u razvoju dronova pokazuje kako inovacija može da izjednači šanse, čak i za zemlje koje nisu globalni lideri u oblasti odbrane. Kombinacijom brzine, manevarabilnosti i sposobnosti ciljanje, ovi dronovi menjaju pravila angažovanja u vazdušnom prostoru.

Kako tehnologija dronova nastavlja da napreduje, sposobnost brzog odgovora na visoko-brze pretnje može odlučiti ishod sukoba. Investicija Ukrajine u visokobrzinske presretače odražava širu stratešku logiku: u modernim ratovima, brzina je pitanje preživljavanja, a nebo postaje glavni front.

