Nosivi AI gedžeti više nisu futuristička ideja rezervisana za filmove i tehnološke sajmove, već uređaji koji polako, ali sigurno ulaze u svakodnevicu običnih ljudi. Pametni satovi, privesci, naočare, slušalice i diskretni klip-uređaji danas ne mere samo korake i puls, već prate obrasce ponašanja, analiziraju razgovore, prepoznaju glas i kontekst, pa čak i nude savete u realnom vremenu. Ono što je nekada bio običan gedžet, danas postaje lični digitalni asistent koji vas prati ceo dan – često i kada toga niste svesni.

Najnovija generacija AI nosivih uređaja zasniva se na ideji da tehnologija treba da „razume život“, a ne samo da reaguje na komande. Ovi uređaji koriste veštačku inteligenciju da beleže kratke audio zapise, lokaciju, navike kretanja i interakcije sa drugim ljudima, a zatim te podatke pretvaraju u dnevne sažetke, podsetnike i personalizovane preporuke. Umesto da vi pamtite obaveze, razgovore ili ideje koje vam padnu na pamet u hodu, AI to radi umesto vas, tiho u pozadini.

Pomama za malim AI privescima

Posebno interesovanje izazivaju mali AI privesci i klip-uređaji koji se nose na odeći i rade bez ekrana. Njihova filozofija je da nas oslobode stalnog gledanja u telefon. Umesto notifikacija koje prekidaju pažnju, korisnik dobija kratke glasovne odgovore ili kasnije, na telefonu, pregled dana npr. koga je sreo, o čemu se pričalo, koje obaveze su pomenute i šta ne bi trebalo zaboraviti. Za starije korisnike ili one koji nisu tehnološki vešti, ovo se predstavlja kao „AI koji pamti umesto vas“, što je jedan od razloga zašto ovi uređaji privlače pažnju i van klasične tech publike.

S druge strane, pametne naočare i slušalice sa ugrađenim AI-jem idu korak dalje. One u realnom vremenu mogu da prepoznaju okruženje, prevode razgovore, daju navigacione savete ili upozoravaju korisnika na važne informacije iz okoline. Zamislite šetnju gradom tokom koje vam slušalice diskretno javljaju da kasnite na sastanak ili da ste blizu mesta koje ste ranije označili kao važno.

Gedžeti bi mogli da promene način na koji razmišljamo

Ipak, uz oduševljenje dolaze i ozbiljna pitanja, na prvom mestu psihološki efekat oslanjanja na AI. Kada uređaj pamti umesto vas, podseća vas šta ste rekli i sugeriše kako da reagujete, postavlja se pitanje da li polako gubimo deo sopstvene pažnje i autonomije.

Kritičari tvrde da bi ovakvi gedžeti mogli da promene način na koji razmišljamo, planiramo i komuniciramo, dok zagovornici veruju da je reč o logičnom nastavku digitalne evolucije, slično kao što su to nekada bili pametni telefoni.

Foto: Shutterstock

Da li AI privesci zrače?

Ovi privesci uglavnom komuniciraju sa telefonom ili cloud-servisima putem Bluetooth-a, Wi-Fi-ja ili mobilne mreže, što znači da emituju nejonizujuće elektromagnetno zračenje. To je ista vrsta zračenja kakvu imaju bežične slušalice, pametni satovi ili fitnes narukvice, i ne može da ošteti DNK ili izazove direktna biološka oštećenja, za razliku od rendgenskih zraka ili gama zračenja.

Međutim, specifičnost AI privezaka je u tome što se nose blizu tela tokom celog dana, često na grudima ili oko vrata, i što neki modeli stalno slušaju okolinu kako bi prepoznali glas ili kontekst. Zbog toga povremeno šalju podatke, što znači da zračenje nije kontinuirano kao kod razgovora telefonom, ali jeste učestalo. Stručnjaci ističu da su nivoi zračenja kod ovih uređaja višestruko niži od zakonskih limita, ali napominju da se dugoročni efekti višegodišnjeg nošenja još uvek proučavaju, jer je reč o relativno novoj kategoriji uređaja.

Foto: Profimedia

Polako stižu i do Srbije

AI privesci se trenutno najviše nose u SAD, a razlog je to što su upravo tamo nastali najpoznatiji uređaji poput Humane AI Pin-a i Rabbit R1, kao i snažna kultura ranih usvajača tehnologije. Američko tržište je otvoreno za eksperimentisanje sa novim AI gedžetima, posebno onima koji nude hands-free korišćenje, glasovne asistente i stalnu povezanost bez ekrana.

Pored SAD-a, povećano interesovanje postoji i u Japanu i Južnoj Koreji, gde su ljudi navikli na nosivu tehnologiju i pametne asistente, kao i u pojedinim evropskim zemljama poput Velike Britanije i Nemačke, ali bi uskoro njihova popularnost mogla da se odrazi na čitavu Evropu, pa i našu zemlju.

