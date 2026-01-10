Slušaj vest

Google je nedavno predstavio nova unapređenja za Gmail koja donose duboku integraciju veštačke inteligencije i pametnih funkcija koje olakšavaju svakodnevno korišćenje mejlova. Ove promene imaju za cilj da korisnicima omoguće da provode manje vremena u inboxu, a da istovremeno budu produktivniji i bolje organizovani.

Pored toga, nekoliko funkcija na bazi veštačke inteligencije koje su do sada bile dostupne samo pretplatnicima postaju dostupne svim korisnicima.

Google Gmail Foto: Shutterstock

Automatsko sažimanje i predlozi odgovora

Jedna od najznačajnijih novina je AI funkcija koja može da sažme duge mejlove u nekoliko ključnih rečenica, tako da korisnik brzo vidi najvažnije informacije. Pored toga, Gmail sada može da predloži odgovore prilagođene tonu vaše komunikacije, recimo formalne, prijateljske ili neutralne. Na primer, ako dobijete zahtev za sastanak, AI može automatski predložiti nekoliko opcija za odgovor ili čak napisati čitav nacrt mejla na osnovu vaših prethodnih uputstava.

Pametno pretraživanje i organizacija inboxa

Google je unapredio pretragu u Gmailu tako da ne pronalazi samo poruke po datumu ili pošiljaocu, već koristi AI da proceni koje poruke su najrelevantnije za korisnika. To znači da će, kada tražite „račun za struju“ ili „projekat za školu“, Gmail najpre prikazati najvažnije mejlove, a ne samo najnovije. Pored toga, inbox sada može da predloži automatsko kategorizovanje poruka i filtriranje neželjene pošte na precizniji način, što dodatno smanjuje rizik od propuštanja važnih poruka.

Foto: Profimedia

Veća sigurnost i zaštita od prevara

Sigurnost u Gmailu je unapređena sa AI funkcijama koje bolje prepoznaju fišing napade i sumnjive mejlove. AI analizira poruke i upozorava korisnika na moguće pretnje, kao i na linkove ili priloge koji mogu biti opasni. Ove funkcije rade u realnom vremenu, tako da je verovatnoća da korisnik klikne na maliciozan sadržaj značajno smanjena.

Novi alati za produktivnost

Osim pametnog odgovaranja i pretraživanja, Gmail uvodi i AI asistenta koji može da napravi raspored slanja mejlova, predloži najbolji trenutak za slanje poruka i čak automatski popuni raspored sastanaka sa Google Calendar-a. Ovo je posebno korisno u poslovnom okruženju, gde svakodnevno primamo desetine ili stotine mejlova.

Google, Gmail Foto: Shutterstock

Postepena implementacija i budućnost

Google najavljuje da će nova AI unapređenja u Gmailu biti dostupna postepeno, prvo korisnicima koji koriste Workspace (za firme i obrazovne institucije), a zatim i široj javnosti. Kompanija takođe planira dodatne funkcije u narednim mesecima, uključujući bolju integraciju sa drugim Google servisima, kao što su Docs, Sheets i Chat, kako bi Gmail postao centralna tačka produktivnosti za korisnike.

Još jedna novost je funkcija Proofread, koja analizira nedovršene mejlove i predlaže poboljšanja u jasnoći, strukturi i tonu. Ako je rečenica komplikovana ili pasivna, Gmail nudi jasniju alternativu jednim klikom.

Foto: Shutterstock

Help Me Write kao vaš lični asistent za pisanje mejlova

Google je odlučio i da nekoliko svojih najkorisnijih veštački inteligentnih funkcija u Gmailu učini dostupnim svim korisnicima, uključujući one sa besplatnim nalogom.

Najpoznatija AI funkcija, Help Me Write, omogućava sada korisnicima da brzo kreiraju ili preformulišu mejlove. Sve što treba da uradite jeste da unesete kratku napomenu ili ideju šta želite da kažete, a Gmail automatski generiše predlog poruke. Ovo je idealno za situacije kada želite profesionalan ton ili jednostavno nemate vremena da sam/a sastavljate mejl. Do sada je ova funkcija bila dostupna samo pretplatnicima, ali sada je integrisana za sve korisnike.

Personalizovani predlozi odgovora (Suggested Replies)

Druga funkcija koja postaje javno dostupna je Personalized Suggested Replies. Umesto generičkih odgovora, Gmail sada koristi AI da predloži odgovore koji odgovaraju tonu i kontekstu razgovora. Ovo znači da će mejlovi biti prirodniji, a proces odgovaranja znatno brži, bez gubitka profesionalnosti ili prijateljskog tona.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: