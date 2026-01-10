Slušaj vest

Najnovija vest iz ove švedske kompanije jeste uvođenje pametnih lampi sa RGB osvetljenjem, koje kombinuju minimalistički dizajn po kojem je IKEA poznata i mogućnosti koje su do skoro bile dostupne samo kroz specijalizovane „smart home“ brendove. Ideja je jednostavna, ali efekat je veliki i podrazumeva da svetlo u domu više ne služi samo da osvetli prostor, već da ga menja, prilagođava raspoloženju i stilu života.

Nove IKEA lampe omogućavaju korisnicima da biraju između čitavog spektra boja, od toplih, smirujućih tonova do intenzivnih RGB nijansi koje prostor pretvaraju u ambijentalnu zonu za opuštanje, rad ili zabavu. Kroz pametan redesign svoje viralne donut lampe Varmblixt koja sada postaje centralni deo modernog smart home osvetljenja za svaki dom, jednim dodirom na aplikaciju ili glasovnom komandom, dnevna soba može da postane bioskop, spavaća soba zona za relaksaciju, a dečja soba mesto za igru i maštu.

Foto: Shutterstock

Lako se uklapaju u postojeći pametni ekosistem

Posebno je zanimljivo to što IKEA pametne lampe nisu zamišljene kao „hi-tech igračka“, već kao prirodan nastavak svakodnevnih navika. One se lako uklapaju u postojeći pametni ekosistem, povezive su sa drugim pametnim uređajima u kući i ne zahtevaju tehničko predznanje. Korisnik ne mora da razume kako funkcioniše mreža ili protok podataka, dovoljno je da zna kako želi da se oseća u prostoru u kojem boravi.

RGB osvetljenje donosi i novu dimenziju uređenja enterijera. Umesto kupovine novih komada nameštaja ili skupih renoviranja, promena boje svetla može u potpunosti da promeni atmosferu u prostoru. To je posebno važno za mlađe generacije koje žive u manjim stanovima i traže načine da jedan prostor ima više funkcija.

Kako izgleda nova lampa

Reč je o proizvodu koji spaja dizajn i tehnologiju gde nova verzija ima mat stakleni završetak u beloj boji, što omogućava da svetlo blago i ravnomerno obasjava prostor, umesto da reflektuje spoljašnje svetlo kao stara, sjajna varijanta. Dizajnerka Sabine Marcelis, koja je bila kreativna snaga originalne kolekcije, pomogla je i u ovom pametnom izdanju, birajući 12 posebnih tonova svetla koji prelaze jedan u drugi na veoma prirodan i prijatan način.

Suštinska novina leži u smart funkcijama jer od aprila 2026. ova lampa neće samo biti dekorativni detalj, već pametni uređaj koji može da se kontroliše aplikacijom, daljinskim upravljačem ili integracijom u smart home sisteme.

Lampa radi i sa drugim sistemima

Dolazi sa Bilresa daljinskim upravljačem za 12 unapred podešenih boja i možete da je koristite kao ambijentalno svetlo za opuštanje, svetlo za čitanje ili da potpuno promenite atmosferu prostora promenom boje tonova od nežnih pastelnih nijansi do izraženijih boja.

Još jedna važna tehnološka karakteristika jeste Matter podrška, odnosno univerzalni standard za pametni dom koji omogućava da donut lampa radi bez problema sa drugim sistemima poput Apple Home, Google Home ili Alexa uređaja. To znači da ovaj proizvod nije samo IKEA-in gedžet, već deo šireg ekosistema pametnih uređaja koji razgovaraju međusobno i prilagođavaju se tvom životu.

Cena pristupačna

RGB pametne lampe nisu pozicionirane kao luksuzni proizvod, već kao logičan korak ka modernom domu. Time se briše granica između običnog i pametnog osvetljenja, jer razlika više nije u pristupačnosti, već u izboru.

Prema najavama proizvoda koji stižu u prodaju u aprilu 2026. godine, novi pametni LED model „donut“ (okrugla pametna lampa sa RGB/boje-menjajućim svetlom) biće oko 105 evra, dok će visilica/pametna lampa sa sličnim smart funkcijama koštati oko 160 evra.

