Slušaj vest

Microsoft nastavlja da pomera granice onoga što operativni sistem može da uradi, a najnovija vest iz Redmonda obradovala je sve korisnike Windowsa 11 i one koji vole da testiraju nove funkcije.

Kompanija je objavila prvu test verziju Windows 11 za 2026. godinu, koja donosi unapređeni Copilot, digitalnog asistenta ugrađenog direktno u operativni sistem. Za razliku od prethodnih verzija, nova verzija Copilota nije samo pomoć pri osnovnim zadacima, već sada može da prepozna složenije potrebe korisnika, predlaže kreativna rešenja i integriše se dublje u sam sistem.

Foto: Shutterstock

Sistem vas navigira

Ono što čini ovu verziju posebnom je činjenica da Microsoft pokušava da AI učini prirodnim partnerom u svakodnevnom radu, a ne samo dodatkom koji stoji sa strane. Na primer, korisnik može otvoriti dokument, a Copilot će automatski predložiti stil pisanja, sumirati ključne tačke ili čak napraviti predlog vizuelnog prikaza podataka, sve bez dodatnih aplikacija.

Zamislite situaciju u kojoj pripremate prezentaciju ili izveštaj, a sistem vam već sugeriše raspored slajdova, boje i ključne fraze. E to više nije budućnost, već realnost ove test verzije.

Foto: Shutterstock

Više opcija za personalizaciju

Nova verzija testnog Windowsa 11 takođe donosi više opcija za personalizaciju. Copilot može da uči navike korisnika, prilagođava se ritmu rada i predlaže prečice za ponavljajuće zadatke.

Microsoft ovim korakom želi da stvori osećaj da računar „razume“ korisnika i reaguje na način koji je logičan, praktičan i uštedi vreme. Test verzija uključuje i unapređene opcije za integraciju sa mobilnim uređajima, tako da korisnik može da nastavi rad na telefonu ili tabletu, dok Copilot prati kontekst i nudi iste funkcije kao na desktopu.

Foto: Shutterstock

Korisnik zadržava punu kontrolu nad podacima

Za one koji vole da eksperimentišu, ova test verzija je odlična prilika da se vidi kako AI menja način rada sa operativnim sistemom. Microsoft na taj način polako uvodi digitalnog asistenta koji je prisutan u svakom delu Windowsa od pregledača i office alata, do postavki sistema i zabavnih aplikacija. Ideja je jasna: Copilot ne treba da bude alat koji korisnik traži, već partner koji predlaže, objašnjava i asistira u svakom trenutku.

Ono što mnoge posebno fascinira je kako Microsoft balansira pametne AI funkcije i kontrolu privatnosti. Korisnik zadržava punu kontrolu nad podacima, a sistem uči navike lokalno ili putem Microsoft Cloud opcija, u zavisnosti od podešavanja. Na taj način se kombinuje praktičnost AI‑a sa sigurnošću, što je često najveća prepreka kod integracije veštačke inteligencije u svakodnevni rad.

Foto: Jadranka Ilić

Puna verzija u narednih nekoliko meseci

Nova test verzija Windows 11 sa unapređenim Copilot funkcijama jasno pokazuje da Microsoft ne želi da samo prati trendove, već da oblikuje budućnost desktop operativnih sistema.

Očekuje se da će punu verziju ovih funkcija korisnici dobiti u narednih nekoliko meseci, ali i sada svi koji se uključe u test program mogu da isprobaju kako izgleda AI koji nije samo alat, već partner u radu i kreativnosti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: