Slušaj vest

Kineski tehnološki gigant Xiaomi pravi talase u automobilskoj industriji. Nakon lansiranja svog prvog električnog vozila 2024. godine, kompanija je postavila cilj da u 2026. isporuči više od 550.000 EV-a, što je povećanje od 34% u odnosu na 410.000 vozila prodatih 2025. Za kompaniju poznatu po pametnim telefonima, ovaj brz uspon je izuzetno impresivan.

Put je započeo u aprilu 2024. kada je Xiaomi počeo da isporučuje svoj baterijski električni sedan SU7. Elegantan automobil, koji je privukao pažnju zbog sličnosti sa Porsche Taycanom, brzo je postao senzacija na tržištu. Do kraja prve godine, Xiaomi je isporučio više od 135.000 jedinica, premašivši prva očekivanja i jasno pokazujući ozbiljne ambicije u sektoru električnih vozila.

Foto: Shutterstock

Rušenje rekorda u prvoj godini

Napredak Xiaomi-ja u prvoj punoj godini proizvodnje EV-a je bez presedana. Kompanija je prvobitno planirala prodaju 300.000 vozila u 2025., ali je već u martu cilj povećan na 350.000 jedinica. Na kraju godine, Xiaomi je isporučio više od 410.000 vozila, znatno nadmašivši projekte i učvrstivši svoje mesto kao brzo rastući igrač na tržištu električnih automobila.

Ovaj meteorski rast pokazuje sposobnost kompanije da brzo skalira proizvodnju. Analitičari ističu da retko koja tehnološka kompanija postiže ovako brzu prihvaćenost na automobilskoj sceni, što čini rani uspeh Xiaomi-ja značajnim pokazateljem dugoročnog potencijala.

Foto: Shutterstock

Finansijski rast prati širenje EV-a

Brojke potvrđuju priču: samo u prvih devet meseci 2025., divizija električnih vozila Xiaomi-ja ostvarila je prihod od 68,9 milijardi juana, odnosno oko 8,4 milijarde evra. Iako podaci za četvrti kvartal i celu godinu još nisu objavljeni, rani rezultati pokazuju da je poslovanje već značajan doprinos ukupnom rastu kompanije.

Finansijski rezultati naglašavaju ključnu tačku: Xiaomi ne proizvodi samo automobile već gradi profitabilan i skalabilan EV biznis. Sa potražnjom koja nadmašuje inicijalne prognoze, ova divizija bi mogla igrati sve važniju ulogu u globalnoj strategiji kompanije.

1/13 Vidi galeriju Xiaomi SU7 je električni SUV koji kombinuje naprednu tehnologiju, luksuzan dizajn i konkurentnu cenu Foto: Shutterstock

Ambicija za 2026.: 550.000 vozila

Za 2026. godinu, izvršni direktor Lei Jun najavio je cilj od 550.000 isporučenih vozila, što predstavlja ambiciozno povećanje od 34% u odnosu na prodaju iz 2025. S obzirom na dosadašnji trend nadmašivanja ciljeva, mnogi stručnjaci smatraju da je ovo ostvariv cilj, pa čak i konzervativan.

Xiaomi kombinuje tehnološku stručnost sa sposobnošću brze proizvodnje, što mu omogućava da se takmiči na prepunom tržištu EV-a. Ako kompanija nastavi trenutnim tempom, mogla bi da izazove etablirane proizvođače i redefiniše očekivanja od tehnološki vođenih brendova električnih automobila.

Foto: Shutterstock

Električna budućnost tehnološkog giganta

Ulazak Xiaomi-ja u svet električnih vozila pokazuje kako tehnološke kompanije mogu da remete tradicionalne industrije. Od pametnih telefona do pametnih automobila, kompanija koristi svoj brend, iskustvo u proizvodnji i tehnološko znanje da ostavi trag u automobilskoj industriji.

Predstojeće godine će testirati sposobnost Xiaomi-ja da održi momentum i širi poslovanje izvan ranih uspeha. Ali za sada, kombinacija impresivne prodaje, snažnog prihoda i ambicioznih ciljeva pozicionira kompaniju kao jednog od najzanimljivijih igrača na globalnom EV tržištu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: