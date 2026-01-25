Slušaj vest

Dok se svakodnevno priča o velikim umovima i inovatorima poput Ilon Maska, Stiv Džobsa i ostalim tehnološkim mogulima, vizionar Mate Rimac manje je poznato ime koje ne stoji samo iza proizvođača luksuznih automobila, već jednog od najuticajnijih tehnoloških inovatora iz ovog dela sveta.

Njegov značaj u globalnoj hi-tech industriji daleko prevazilazi samu auto-industriju, jer ono što se razvija u njegovim laboratorijama koristi se kao temelj budućih električnih vozila, pametnih sistema i energetskih rešenja širom sveta. Sa Balkana, regiona koji se retko povezuje sa vrhunskim inovacijama, uspeo je da se probije do samog vrha globalne tehnološke scene.

Krenuo maltene od nule

Mate Rimac je rođen u Livnu, a odrastao je i profesionalno se formirao u Hrvatskoj, gde je i izgradio svoju tehnološku imperiju. Njegova priča se često pogrešno romantizuje ili pojednostavljuje, ali činjenica je da nije potekao iz klasično bogate, industrijske porodice koja bi mu otvorila vrata sveta u kojem se kasnije našao.

Njegova porodica je bila preduzetnički orijentisana, ali ne u domenu visoke tehnologije. Nije nasledio fabrike, patente niti kapital koji bi mu omogućio lagodan start u hi-tech svetu. Prvi projekti nastajali su uz ograničena sredstva, mnogo improvizacije i izrazito garažni pristup razvoju. U ranim fazama, ključni resurs nisu bili novac ni veze, već znanje, upornost i spremnost da sam uči i eksperimentiše.

Imovina od nekoliko milijardi evra

Zbog toga se njegova priča često navodi kao dokaz da vrhunska hi-tech rešenja mogu nastati i van Silicijumske doline, čak i na prostoru bivše Jugoslavije, ako postoji dovoljno znanja, ambicije i istrajnosti.

Procene svetskih finansijskih medija danas ga svrstavaju među najbogatije tehnološke preduzetnike u regionu, sa neto imovinom koja se procenjuje na nekoliko milijardi evra. Ta cifra varira u zavisnosti od vrednovanja kompanija, investicija i tržišnih uslova, ali jedno je sigurno a to je da je reč o bogatstvu koje je izgrađeno gotovo isključivo na znanju i inovaciji, ne na nasledstvu ili špekulacijama.

Koja je tajna njegovog uspeha?

Za razliku od klasičnih preduzetnika koji prvo razmišljaju o tržištu, Rimac je uvek polazio od pitanja kako nešto funkcioniše i kako može da bude bolje. Taj inženjerski način razmišljanja omogućio mu je da vidi probleme koje drugi nisu primećivali i da razvije rešenja koja su industriju zatekla nespremnu.

Takođe, umesto da se oslanja na gotove komponente i tuđa rešenja, Rimac je insistirao na razvoju sopstvenih tehnologija od baterija i pogonskih sistema do softvera. To mu je dalo ogromnu prednost jer nije zavisio od dobavljača, već je sam postavljao standarde. U hi-tech svetu, gde je intelektualna svojina najvrednija valuta, upravo je to postalo njegov najjači adut.

Čovek koji je obrnuo igricu

Razvoj naprednih baterijskih sistema predstavlja jedno od njegovih ključnih dostignuća, jer su upravo baterije dugo bile najveća prepreka razvoju električnih vozila. Rešenja nastala u njegovim istraživačkim centrima danas se smatraju referentnim u industriji, kako po pitanju efikasnosti, tako i po bezbednosti i softverskoj kontroli.

Posebnu pažnju javnosti privlači i način na koji je spojio hardver i softver u jedinstvenu celinu. Umesto klasičnog pristupa u kojem se mehanika i elektronika razvijaju odvojeno, njegovi timovi rade paralelno na kodu, elektronici i fizičkim komponentama. Rezultat su sistemi koji se u realnom vremenu prilagođavaju, analiziraju podatke i optimizuju performanse, što predstavlja samu suštinu savremene hi-tech filozofije.

Što bi stari rekli: Sve se može kad se hoće

Još jedno polje na kojem se vidi njegov uticaj jeste razvoj električnih pogona ekstremnih performansi. Motori i kontrolni sistemi koji nose njegov potpis ne pomeraju samo granice brzine i snage, već postavljaju nove standarde u efikasnosti i pouzdanosti. Upravo zbog toga ova tehnologija ne ostaje ograničena na jedan tip proizvoda, već nalazi primenu u širem spektru industrija koje traže napredna električna rešenja.

U globalnom tehnološkom kontekstu, on je primer da inovacija ne zavisi od geografije, već od načina razmišljanja. Njegov uspeh pokazuje da je moguće izgraditi ozbiljan istraživačko-razvojni ekosistem i van tradicionalnih centara moći, pod uslovom da postoji jasna vizija i spremnost na rizik. Danas njegova kompanija funkcioniše kao tehnološki hab čije se inovacije ugrađuju u proizvode najvećih svetskih brendova.

