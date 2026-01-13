Slušaj vest

Minimalistička mobilna aplikacija sa šokantno iskrenim nazivom nezaustavljivo se penje na vrh Apple App Store liste. „Are You Dead?“ nije samo još jedan digitalni proizvod, to je najprodavanija plaćena aplikacija u Kini i već je zauzela šesto mesto među plaćenim aplikacijama u Sjedinjenim Državama.

Njena popularnost ne dolazi iz zabave ili trenda, već iz nečega mnogo dubljeg. Iza mračnog humora i svedenog interfejsa krije se surovo precizan odraz savremenog života, sveta u kojem sve više ljudi živi samo, tiho i bez sigurnosti da će neko primetiti ako nestanu.

Jedan klik dnevno koji otkriva mnogo

Za jednokratnih 8 kineskih juana, korisnik unosi kontakt za hitne slučajeve i svakog dana potvrđuje da je živ jednim dodirom jarko zelenog dugmeta sa crtanom figurom duha. Ako izostanu dve uzastopne prijave, trećeg dana aplikacija šalje imejl toj osobi.

Sve je ogoljeno do suštine. Bez komplikacija, bez drame, samo jednostavno pitanje i još jednostavniji odgovor. Upravo ta brutalna jednostavnost daje aplikaciji snagu, ona ne spašava život, ali garantuje da neko zna ako se nešto dogodi.

Aplikacija kao ogledalo Kine danas

Uspeh aplikacije dolazi u trenutku kada Kina prolazi kroz duboke društvene promene. Starenje stanovništva, decenije politike jednog deteta i masovno preseljenje u gradove ostavili su milione ljudi fizički i emotivno udaljene od porodice.

Prema podacima koje prenosi Global Times, do 2030. godine Kina bi mogla imati čak 200 miliona jednočlanih domaćinstava, uz stopu samostalnog života veću od 30 procenata. „Are You Dead?“ se savršeno uklapa u tu sliku, kao tiha digitalna reakcija na kolektivnu usamljenost.

Internet u šoku - društvo u raspravi

Na kineskim društvenim mrežama aplikacija je izazvala pravu eksploziju reakcija. Ljudi se istovremeno smeju njenom nazivu i ježe od njegove poruke, dok raspravljaju o tome da li je genijalna ili uznemirujuća, često zaključujući da je oboje.

Korisnici su već počeli da predlažu izmene, poput slanja poruka umesto imejlova, dok drugi traže promenu imena. Ipak, provokacija je namerna, kineski naziv Si-le-ma zvuči gotovo isto kao ime popularne aplikacije za dostavu hrane, mračna igra reči koju je teško ignorisati.

Od kineskog fenomena do globalnog signala

Aplikacija više nije lokalna pojava. Pod imenom Demumu, probila se među najplaćenije aplikacije u američkom App Store-u, što ukazuje da njena poruka prelazi jezičke i kulturne granice.

Jer problem nije samo kineski. U Sjedinjenim Državama, jednočlana domaćinstva činila su 27,6 procenata svih domaćinstava 2020. godine, u poređenju sa 7,7 procenata 1940. godine. Kako svet postaje sve usamljenije mesto, „Are You Dead?“ ne deluje kao bizarnost, već kao upozorenje.

