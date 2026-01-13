Slušaj vest

Apple je objavio višegodišnji ugovor o integraciji Google-ovih Gemini AI modela u svoj osveženi Siri glasovni asistent, koji će biti dostupan kasnije ove godine. Ovaj dogovor jača savez dve najveće tehnološke kompanije u brzo razvijajućem AI sektoru i istovremeno pruža značajnu prednost Alphabet-u u konkurenciji sa OpenAI.

Ovim partnerstvom, Apple koristi naprednu Google-ovu AI tehnologiju ne samo za Siri, već i za druge buduće funkcije Apple Intelligence. Google je nazvao dogovor „glasom poverenja“ u svoje Gemini modele, naglašavajući sve veći uticaj kompanije u integraciji AI u potrošačke uređaje.

Foto: Shutterstock

Ogroman tržišni potencijal za Google

Dogovor oko Siri otvara pristup ogromnoj instaliranoj bazi Apple-ovih uređaja, koja broji više od dve milijarde aktivnih uređaja, značajno proširujući domet Google-ovih AI modela. Dok Google-ova tehnologija već pokreće Samsung-ov “Galaxy AI”, partnerstvo sa Apple-om predstavlja novu prekretnicu za Alphabet na tržištu AI-a.

Alphabet je dugo konkuriše OpenAI-u kako bi osigurao ključna partnerstva u poslovnom i potrošačkom segmentu. Finansijski detalji ugovora nisu objavljeni, ali potez ističe sve veću vrednost osnovnih AI modela u borbi za tehnološku dominaciju.

Foto: Shutterstock

Posledice po OpenAI i ChatGPT

Apple je ranije integrisao OpenAI-ev ChatGPT u svoje uređaje, omogućavajući Siri-ju da koristi chatbot za složene upite. Međutim, prelazak na Google-ove Gemini modele označava promenu u ulozi OpenAI-a unutar Apple ekosistema. ChatGPT je sada pozicioniran više kao opcioni alat za napredne upite, a ne kao osnovni sloj inteligencije.

Ova strateška promena navodno je izazvala „crveni alarm“ u OpenAI-u krajem prošle godine, kada je izvršni direktor Sam Altman požurio da ubrza razvoj u odgovoru na lansiranje Gemini 3. Analitičari smatraju da ovaj potez menja konkurentsku dinamiku među vodećim AI kompanijama.

Foto: Shutterstock

Reakcije industrije i zabrinutost zbog AI moći

Dogovor je izazvao komentare lidera industrije o koncentraciji uticaja u AI sektoru. Izvršni direktor Tesle, Ilon Mask, izrazio je zabrinutost da kontrola Google-a nad Android-om i Chrome-om, sada u kombinaciji sa ključnom ulogom u Apple-ovom AI, može predstavljati „neprihvatljivu koncentraciju moći“.

Mask-ova AI firma xAI takođe se trudi da konkuriše razvijanjem osnovnih modela i velikim ulaganjima u AI infrastrukturu. Novo partnerstvo Apple-a i Google-a moglo bi dodatno pojačati pritisak na konkurenciju, primoravajući druge igrače da brže inoviraju kako bi ostali relevantni.

Foto: Shutterstock

Jačanje Apple AI i posvećenost privatnosti

Iako se oslanja na Google-ove Gemini modele, Apple je naglasio da će sve AI funkcije i dalje raditi na Apple uređajima i u Apple-ovoj privatnoj cloud infrastrukturi, čime se osigurava poštovanje stroge politike privatnosti kompanije. Ovo obećanje dolazi u trenutku kada raste pažnja na zaštitu podataka i etiku primene AI-a.

Dogovor se nadovezuje na dugogodišnju saradnju Apple-a i Google-a, uključujući ulogu Google-a kao podrazumevanog pretraživača na Apple uređajima. Partnerstvo je takođe doprinelo tome da Alphabet premaši tržišnu vrednost od 4 triliona dolara, što odražava sve veće poverenje investitora u rast kompanije vođen AI tehnologijama.

