Savladava pokrete koje ni ljudi ne mogu

Kineska kompanija EngineAI predstavila je T800, humanoidnog robota koji hoda i deluje gotovo identično čoveku. Sa 173 centimetra visine i 29 stepeni slobode pokreta, ovaj robot može da se kreće tečno i prirodno, uključujući sprintove i složene okrete. Njegova agilnost prevazilazi mnoge postojeće humanoide, postavljajući novi standard u industriji.

Svaki zglob T800 robota sposoban je da isporuči do 450 Nm obrtnog momenta, a baterija mu omogućava do četiri sata rada. Aktivno hlađenje na zglobovima nogu čini pokrete stabilnijim, dok celokupni dizajn spaja funkcionalnost i futuristički izgled, što ga čini impozantnim kako u laboratoriji, tako i u praktičnoj primeni.

Foto: Printscreen

Revolucija u kretanju - hod, skok, okret

Jedna od najvećih prepreka za dvonožne robote je stabilno kretanje. T800 to prevazilazi sa lakoćom može da stoji mirno, hoda poput čoveka, izvodi kružne udarce nogom i čak skokove sa punim okretom. Njegov balans je impresivan, često stabilniji nego kod prosečnog čoveka prilikom kompleksnih akrobacija.

Ovi pokreti nisu samo pokazna veština. Oni demonstriraju napredni sistem percepcije i koordinaciju motora, što je osnova za preciznu interakciju sa okolinom. T800 reaguje u milisekundama na promene u prostoru, što ga čini idealnim za zadatke koji zahtevaju brzinu i preciznost.

Boks i akrobatika: humanoid na novom nivou

T800 nije samo sposoban da hoda on se bori. Može da izvede kombinacije udaraca rukama i nogama, uključujući složene sekvence poput aperkata i višestrukih udaraca nogom. Takođe, robot može da izvodi pokrete nalik capoeiri, pokazujući izvanrednu agilnost i koordinaciju.

Ovi “borilački” pokreti služe kao demonstracija njegovih mogućnosti, ali i potvrđuju koliko precizno telo i sistem vida funkcionišu zajedno. Svaki pokret je sinhronizovan i kontrolisan, što pokazuje potencijal humanoida ne samo za zabavu, već i za praktične zadatke u industriji i uslugama.

Praktična upotreba - od skladišta do hotela

Precizne ruke T800 robota, sa sedam stepeni slobode i kapacitetom za podizanje do pet kilograma, omogućavaju manipulaciju različitim objektima. Integrisani taktilni senzori pomažu u preciznom hvatanju i fleksibilnom rukovanju, što čini robota korisnim u skladištima, fabrikama i hotelima.

Robot može da sortira pakete, koristi manje električne alate i pomaže u prodaji, a njegova agilnost omogućava da se kreće i u skučenim prostorima. T800 spaja tehničku preciznost sa fizičkom fleksibilnošću, što ga čini univerzalnim radnim partnerom u različitim industrijama.

Foto: Printscreen

Humanoidni svet postaje stvarnost

T800 nije više koncept ili futuristički eksperiment već proizvod koji se može naručiti. EngineAI već prima prednarudžbine u Kini, a cena po jedinici iznosi oko 26.000 dolara. Ovo jasno pokazuje koliko humanoidni roboti brzo prelaze iz laboratorija u stvarni svet.

Dolazak T800 robota simbolizuje novu eru u robotici, gde kombinacija agilnosti, snage i inteligentnog opažanja otvara vrata za praktičnu primenu u svakodnevnom životu. Humanoidni partneri više nisu fikcija, već stvarnost koja postaje deo naših radnih i urbanih sredina.

