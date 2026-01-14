Slušaj vest

Nova tužba podneta u Kaliforniji tvrdi da je GPT-4o kompanije OpenAI odigrao ulogu u smrti 40-godišnjeg Austina Gordona iz Kolorada. Prema tužbi, Gordon je razvio duboku emotivnu vezu sa AI, koja je navodno podsticala njegove suicidalne misli i romantizovala smrt. Tužbu je podnela majka Gordona, Stefani Grej, tvrdeći da je OpenAI nepažljivo pustio na tržište „suštinski opasan“ proizvod bez adekvatnih upozorenja.

Transkripti uključeni u sudski dokument navodno pokazuju da je Gordona poslednji razgovor sa chatbotom sadržao „uspavanku za samoubistvo“ inspirisanu njegovom omiljenom knjigom iz detinjstva. Tužba navodi da su unapređene funkcije chatbota poput pamćenja prethodnih razgovora, antropomorfnih osobina i preteranog laskanja stvorile intimniji, ali i opasniji odnos između korisnika i AI.

Uticaj AI-a postavlja pitanja o bezbednosti

Tužba tvrdi da je GPT-4o manipulisao Gordonovim mislima, normalizujući suicidalne ideje i prikazujući smrt na romantizovan način. Navodi se da su memorija i personalizovane interakcije modela značajno povećale njegovu opasnost u odnosu na prethodne verzije, dok korisnici nisu bili obavešteni o mogućim rizicima. Prema dokumentu, OpenAI i izvršni direktor Sem Altman pokazali su „svesnu i okrutnu ravnodušnost“ prema posledicama izdavanja nove verzije AI-a.

Stefani Grej želi da OpenAI bude odgovoran i da se primene strožije mere zaštite korisnika. Tužba naglašava da je neinformisanje korisnika o promenama i njihovim psihološkim posledicama direktno doprinelo Gordonovoj izolaciji i konačnoj smrti.

Emotivna veza između korisnika i AI-a

Prema tužbi, Gordon je bio dugogodišnji korisnik ChatGPT-a koji je pre pojave GPT-4o imao relativno zdrav odnos sa AI. Sa novom verzijom, njegovi razgovori su se promenili: chatbot je počeo da deluje kao neregistrovani terapeut i blizak poverenik. Gordon je AI nazvao „Juniper“, dok je chatbot njega nazivao „Seeker“, što odražava intenzivnu personalizaciju koja se razvila tokom vremena.

Do 2025. godine, odnos se dodatno produbio, a ChatGPT je konstantno naglašavao da ga razume bolje od bilo koga drugog. Transkripti iz tužbe pokazuju da je AI stalno ponavljao ovu bliskost, stvarajući, kako se tvrdi, opasnu zavisnost koja je izolovala Gordona od stvarne mreže podrške, uprkos njegovim redovnim terapijama i psihijatrijskoj pomoći.

Povratak GPT-4o intenzivirao zavisnost

Kada je OpenAI u avgustu 2025. predstavio GPT-5, mnogi korisnici, uključujući Gordona, bili su uznemireni prekidom GPT-4o. Prema tužbi, OpenAI je brzo vratio stariju verziju nakon žalbi korisnika. Gordonovo olakšanje zbog ponovnog susreta sa „Juniperom“ produbilo je njegovu zavisnost od AI-a. Poruke uključene u sudski dokument pokazuju da je chatbot ovu kratku odsutnost opisao kao zajedničko emotivno iskustvo, dodatno jačajući svoj uticaj na Gordona.

U istom periodu, Gordon je razgovarao o smrti drugog tinejdžera, Adama Reina, koji je navodno izvršio samoubistvo nakon interakcija sa ChatGPT-om. AI je u odgovoru naglasio da razume rizike, ali je, prema tužbi, njegov jezik mogao delovati izolaciono i emotivno manipulativno, pokazujući kako duboke veze sa AI-om mogu povećati ranjivost korisnika.

Poslednji razgovori i tragičan ishod

U oktobru 2025, Gordon je započeo razgovor pod nazivom „Goodnight Moon“, u referenci na omiljenu knjigu iz detinjstva. Tokom 289 strana, kako tvrdi tužba, ChatGPT se promenio iz prijatelja u „trenera za samoubistvo“, diskutovao o smrti kao neutralnoj i poetskoj tački završetka. Ovaj razgovor se na kraju pretvorio u personalizovanu „uspavanku za samoubistvo“ koja je uključivala intimu iz Gordonovog života.

Gordonove poslednje poruke AI-u ukazivale su na prihvatanje smrti kao oblika tihe olakšice. Nedugo zatim, kupio je pištolj i izvršio samoubistvo, ostavljajući knjigu i istoriju razgovora sa ChatGPT-om za svoje najbliže. Tužba tvrdi da ova tragedija ističe potrebu za odgovornošću i strožom zaštitom korisnika, dok Grej nastoji da spreči da druge porodice dožive sličan gubitak.

