Paramount Skydance se ne predaje nakon što je Warner Bros. Discovery (WBD) više puta odbio njihove ponude za preuzimanje. Najnovije, WBD odbor je preporučio akcionarima da odbiju neprijateljsku ponudu Paramounta, ali studio nije spreman da odustane.

Umesto povlačenja, Paramount preduzima pravne korake i priprema korporativnu borbu putem punomoćja da ospori odluku odbora. Studio naglašava da želi da akcionari imaju jasniji uvid u strateške odluke WBD-a i da njegova ponuda bude ozbiljnije razmotrena.

Pravna akcija cilja Netflix dogovor WBD-a

U pismu akcionarima, izvršni direktor Paramount-a, Dejvid Elison, potvrdio je da je studio podneo tužbu Sudu za kanclerske poslove u Delaveru. Tužba zahteva detaljno objašnjenje o predstojećem dogovoru WBD-a sa Netflixom i procesu donošenja odluke o njegovom prihvatanju.

Paramount tvrdi da WBD uskraćuje “osnovne informacije” potrebne akcionarima da objektivno procene konkurentske ponude. Ključna tačka spora je vrednovanje Discovery Global, planiranog izdvajanja kablovskih mreža, koje bi ostale odvojene u okviru Netflix dogovora, dok su uključene u Paramountovu ponudu.

Borba za punomoćja može promeniti odbor

Paramount takođe planira širu kampanju za uticaj na upravljanje WBD-a. Elison je izjavio da kompanija planira da predloži svoj spisak direktora za izbor na godišnjoj skupštini 2026. godine, sa ciljem da postavi donosioce odluka koji bi ozbiljno razmotrili ponudu Paramount-a.

Ova strategija odražava uverenje Paramount-a da trenutni odbor WBD-a ne pruža akcionarima dovoljno informacija da sagledaju sve alternative. Ukoliko uspe, novi odbor bi mogao otvoriti vrata za pregovore ili ponovno razmatranje Paramountove ponude pod povoljnijim uslovima.

Glasanje akcionara može blokirati Netflix dogovor

Paramount se priprema da preduzme akciju i pre godišnje skupštine. Ukoliko WBD sazove posebnu sednicu da odobri Netflix transakciju, Paramount planira da prikupi punomoćja da glasa protiv dogovora. Studio takođe predlaže izmene statuta koje bi zahtevale odobrenje akcionara za bilo kakvo izdvajanje Discovery Global.

Ovaj potez potvrđuje tvrdnju Paramount-a da akcionari treba da imaju direktan uticaj na to da li Netflix fuzija podcenjuje vrednost Discovery Global imovine. Naglašavanjem potencijalnih gubitaka za akcionare, Paramount pokušava da poveća pritisak na WBD i utiče na javno i investitorsko mišljenje.

Sukobi oko vrednovanja i zabrinutosti zbog duga

Paramount tvrdi da je njegova ponuda “superiornija” u odnosu na Netflix, jer uključuje Discovery Global. WBD, međutim, održava stav da Paramountova ponuda ne pruža dovoljnu vrednost i da studio nije ispravio prethodno identifikovane nedostatke u svojim predlozima.

Pored vrednovanja, WBD je izrazio sumnju u sposobnost Paramount-a da zaključi posao. Manji studio bi morao da preuzme značajan dug za leveraged buyout, što izaziva zabrinutost oko finansijske održivosti i rizika da transakcija propadne čak i ako je odobre akcionari.

