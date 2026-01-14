Slušaj vest

Kineske vlasti su šokirale tehnološki svet, carinske službe ove nedelje blokirale su ulazak Nvidijinih H200 čipova u zemlju. Domaće kompanije su pozvane na hitne sastanke i jasno im je rečeno, kupovina ovih čipova trebalo bi da se izbegava osim ako nije apsolutno neophodno.

Izvori navode da je jezik zvaničnika “toliko strog da ovo u praksi funkcioniše kao potpuna zabrana”. H200, drugi najmoćniji AI čip Nvidije, već je bio predmet masovnih narudžbina kineskih firmi, a sada je sve stalo kao da je neko pritisnuo crveni taster za zaustavljanje.

Neočekivana preokret - iz narudžbine u bojkot

Kineske kompanije su ranije naručile više od dva miliona H200 čipova, koji koštaju oko 27.000 dolara po komadu. Nvidia je tražila da se plaćanje izvrši unapred, ali sada se čini da je sve to palo u vodu, vlasti praktično zaustavljaju prodaju bez objašnjenja i bez obaveštavanja o statusu već postojećih narudžbina.

H200 je šest puta moćniji od prethodnog H20 modela, a Nvidijina tehnologija je daleko efikasnija od domaćih alternativa poput Huawei Ascend 910C. Kineske firme su se bukvalno pripremale da unaprede svoje AI projekte, a sada su zaustavljene preko noći.

Pekingova strategija ili geopolitički pritisak?

Analitičari tvrde da ovo nije samo tehnička zabrana, već potencijalno sredstvo pritiska na SAD. Ograničenja mogu biti privremena, sa izuzecima za istraživanje i razvoj u univerzitetskim projektima, ali jasna poruka je, “mi držimo konce u rukama”.

Rhodium Group navodi da Peking testira granice i traži “veće ustupke od SAD” pred dolazak Trampa u Kinu. Odluka dolazi u trenutku kada su tenzije u trgovini i tehnologiji između dve sile i dalje visoke, a AI tehnologija je postala ključni front te borbe.

Nvidia i američki interes na kocki

Ponovni ulazak Nvidije na kinesko tržište mogao bi doneti ogromnu zaradu, uključujući i 25% takse koju naplaćuje američka vlada na izvoz čipova. Sada je taj potencijal zamrznut, dok američki lideri pokušavaju da balansiraju između profita i strateške sigurnosti.

H200 čip je ne samo tehnološki napredak, već i simbol američke dominacije u AI. Kineske firme koje su već investirale sada su u situaciji da čekaju odluku Pekinga, dok Nvidijina pozicija u drugom najvećem tržištu sveta postaje sve nesigurnija.

Globalne implikacije za AI konkurenciju

SAD dugo upozoravaju da izvoz naprednih AI čipova može ojačati kineske vojne i tehnološke kapacitete. Sada se, čini se, Kina koristi svojim tržišnim potencijalom kao kartom za pregovore, zaustavljanje H200 prodaje može biti signal: “mi možemo da kontrolišemo igru”.

Eksperti kao Chris McGuire iz Saveta za spoljne odnose navode da Peking veruje da su SAD željne prodaje čipova, što Kini daje dodatnu prednost u pregovorima. H200 postaje više od tehnologije, to je geopolitički simbol i test snage u globalnoj AI trci.

