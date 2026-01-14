Slušaj vest

Ukrajinske vazduhoplovne snage imaju novu tajnu, američki laki vojni džip koji je već „počistio“ više od 20 ruskih dronova Šahed. Vozilo, nazvano Tempest, pokazalo je da čak i mali, brzi i okretni stroj može da napravi ogroman haos u vazduhu protiv agresora.

Video snimci objavljeni u utorak pokazuju rakete koje noću prate mete i eksplodiraju iznad polja, dok posade sa uzbuđenjem potvrđuju: „Sve što smo ciljali, uništeno je!“ Ovo nije običan vojni test, ovo je direktna akcija na frontu.

Foto: Facebook Printscreen

Brza posada, smrtonosni rezultati

Vojnik sa pozivnim imenom „Shorty“ rekao je da je njegova posada uništila 21 dron i da Tempest „drži nebo pod ključem“. Ranije su delovali na istoku Ukrajine, gde su uspešno neutralisali sve neprijateljske mete.

Svaka raketa, svaka paljba, priča o preciznosti i brzini. Dok se neprijateljski dronovi pojavljuju, Tempest i njegova posada pokazuju da je moderna mobilnost i tehnologija kombinovana u pravo oružje za budućnost ratovanja.

Foto: Shutterstock

Hellfire rakete spuštene na zemlju

Tempest nosi dvostruki lanser sa raketama AGM-114 Hellfire, tradicionalno korišćenim iz helikoptera i dronova. Ali sada ove rakete mogu da se lansiraju sa zemlje, koristeći radar Longbow varijante koja prati metu sama i „puca i zaboravi“.

Svaka raketa nosi bojevu glavu od 20 kilograma, dovoljno moćnu da uništi dronove koji lete brzinom većom od 160 km/h. Ovo je tehnologija koja do juče nije bila zamišljena za ovakvu ulogu, a sada menja pravila igre u Ukrajini.

AGM-114 Hellfire je američka vođena raketa namenjena za precizno uništavanje ciljeva sa zemlje ili iz vazduha, dostupna u verzijama sa laserskim i radarskim navođenjem. Foto: Shutterstock

Brzina i mobilnost presudni u lovu na dronove

Tempest je stvoren za akciju. Video snimci ga pokazuju kako juri kroz blatnjave puteve, polja i asfaltirane staze, uvek spreman da bude na pravom mestu u pravi trenutak. Njegova brzina i mobilnost čine ga gotovo nemogućim za presretanje neprijateljskim dronovima.

Ranije, ukrajinske snage su se borile protiv Šahed dronova sa kamionima i mitraljezima. Sada, uz Tempest, vreme reakcije se meri sekundama, i svaki sekund može biti razlika između uništenog drona i napada na infrastrukturu ili civile.

Kada raketa košta više od drona

Hellfire rakete nisu jeftine, prosečna cena iznosi oko 123.000 dolara, dok ruski dronovi Šahed koštaju desetine hiljada dolara. Ipak, vrednost Tempesta nije samo u brojevima, ovo je simbol američke tehnologije na ukrajinskom frontu, eksperiment koji može promeniti način ratovanja.

Koliko Tempest vozila ima u Ukrajini, ostaje nepoznato, ali snimci iz decembra pokazuju da sistem već pogađa mete u stvarnim borbenim uslovima. Dok Ukrajina testira nove tehnologije, Tempest pokazuje svetu da kombinacija brzine, preciznosti i inovacije može da stvori „nevidivu ruku“ koja čuva nebo.

