U Srbiji su telegrami uvedeni krajem 19. veka, ubrzo nakon što je telegrafska mreža počela da se širi Evropom. Prve telegrafske linije povezivale su Beograd sa Nišom i drugim većim gradovima, a slanje poruka putem telegrafa bilo je pravo tehnološko čudo svog vremena. U zemlji u kojoj se do tada vesti prenosile pismima koja su putovala danima, telegram je delovao gotovo magično i predstavljao kratku poruku koja je mogla stići za nekoliko minuta.

Tokom 20. veka telegram je postao sastavni deo svakodnevnog života. Bio je rezervisan za važne trenutke kao što su rođenja, venčanja, unapređenja, ali pre svega za smrti. Ako bi neko dobio telegram, znalo se da nije u pitanju sitnica. Plava ili žuta koverta, karakterističan papir i kratak, sažet tekst nosili su ozbiljnost kakvu nijedna druga poruka nije imala. Ljudi su pažljivo birali svaku reč jer se naplaćivalo po broju karaktera, pa su poruke bile gotovo telegrafski hladne: „STIGAO SREĆNO STOP ZDRAVLJE DOBRO STOP“. Ipak, iza tih reči krila se snažna emocija.

Ljudi su godinama pamtili tekst telegrama

Zbog toga su telegrami često zvučali dramatičnije nego što je pošiljalac nameravao. Poruka poput „MAJKA DOBRO STOP DOLAZIM SUTRA STOP“ mogla je da izazove paniku pre nego olakšanje, jer je sama forma sugerisala ozbiljnost. Ljudi su godinama pamtili tačan tekst telegrama koji su dobili, čak i kad se nisu sećali pisama, jer je svaka reč bila teška.

Još zanimljivije je to što su se neki ljudi namerno služili telegramom da bi poruka imala veću psihološku snagu. Umesto da jave običnim pismom ili telefonom, slali su telegram baš zato što su znali da će primalac, čim vidi kovertu, zastati, sesti i pripremiti se na nešto važno. U tom smislu, telegram nije bio samo sredstvo komunikacije, već alat za izazivanje emocije i nešto što današnje poruke, koliko god bile brze, gotovo nikada ne uspevaju.

U bivšoj Jugi telegram je "žario i palio"

U socijalističkoj Jugoslaviji telegrami su doživeli svoj vrhunac. Pošta je bila jaka institucija, a telegrami su se slali masovno. Preduzeća su slala službene čestitke, sindikati saučešća, porodice obaveštenja o važnim događajima. Posebno mesto imali su tzv. brzojavi tj. hitni telegrami koji su dostavljani gotovo momentalno, često lično, uz potpis dostavljača. Sam čin uručenja imao je težinu, ljudi su ustajali, uzimali telegram sa poštovanjem, često ga čitali u tišini.

Devedesete godine, uprkos krizi, nisu odmah ugasile telegram. Naprotiv, u vremenu nestabilnih telefonskih veza i ograničene tehnologije, telegram je i dalje bio pouzdan način komunikacije. Međutim, početkom 21. veka stvari su se drastično promenile. Mobilni telefoni, SMS poruke, a kasnije internet i aplikacije učinile su telegram sporim, skupim i nepotrebno formalnim.

Danas možete poslati telegram elektronskim putem

Ipak, telegrami u Srbiji nisu nestali. Pošta Srbije ih i dalje nudi, ali u znatno manjem obimu. Danas se najčešće koriste za saučešća, zvanične čestitke i retke ceremonijalne prilike. Postoji čak i mogućnost slanja telegrama elektronskim putem, gde se poruka pošalje online, a primalac je i dalje dobije u fizičkom obliku. To je svojevrsni kompromis između starog i novog sveta.

Ipak, tehnološki gledano, telegrami su odavno prevaziđeni. Emocionalno i simbolički, međutim, još uvek imaju smisao. Telegram nosi formalnost i distancu koja u određenim trenucima deluje prikladno, naročito kada reči moraju biti kratke, dostojanstvene i teške. SMS saučešće ili poruka na društvenim mrežama često deluju neprimereno, dok telegram i dalje ima prizvuk poštovanja.

Telegram kao deo kolektivne memorije

Na kraju, telegram u Srbiji ostaje simbol vremena kada poruka nije bila laka, brza ni bezazlena. Njegova snaga nije bila u dužini teksta, već u tišini koja je dolazila pre i posle čitanja. Dok su se reči merile, a značenje podrazumevalo, telegram je učio ljude da zastanu, da slušaju i da shvate ozbiljnost trenutka.

Danas u svetu stalnih notifikacija i poruka koje se brišu jednim potezom prsta, telegram deluje kao relikt prošlosti. Ipak, baš zbog toga on i dalje ima težinu i podseća da komunikacija nekada nije bila potrošna, da svaka vest nije morala da stigne odmah, ali je morala da znači nešto. Možda će telegrami jednog dana potpuno nestati iz upotrebe, ali osećaj koji su nosili, onaj kratak, težak trenutak pre nego što se koverta otvori, verovatno će zauvek ostati deo kolektivnog pamćenja.

