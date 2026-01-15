Slušaj vest

Filipini planiraju da blokiraju pristup AI četu Grok, koji je u vlasništvu Ilona Maska, zbog zabrinutosti da bi mogao da generiše seksualizovan sadržaj, uključujući materijal koji može da ugrozi decu. Henrij Aguda, sekretar za informacione i komunikacione tehnologije, potvrdio je da Centar za koordinaciju i istragu sajber-kriminala (CICC) sarađuje sa Nacionalnom komisijom za telekomunikacije (NTC) na ograničavanju pristupa.

Aguda je naveo da, iako je Grok trenutno manje prisutan na Filipinima u poređenju sa platformama poput ChatGPT i Claude, vlasti ozbiljno pristupaju ovom pitanju. „Ovo pitanje će ove nedelje sigurno biti rešeno“, rekao je, nagoveštavajući skoro predviđenu akciju vlade.

Globalna pažnja se pojačava prema Groku

Zabrinutost zbog Groka nije ograničena samo na Filipine. Vlade i regulatori širom sveta istražuju kako ovaj AI alat rukuje seksualno eksplicitnim sadržajem. Indonezija je privremeno blokirala Grok prošle subote, navodeći rizik od AI-generisanih pornografskih sadržaja, dok Malezija najavljuje pravne korake protiv X-a zbog bezbednosti korisnika.

U Velikoj Britaniji, regulator Ofcom takođe istražuje Grok i naveo je da bi podržao zabranu ako bude potrebno. Brzo širenje ovih istraga pokazuje koliko vlasti pokušavaju da drže korak sa AI tehnologijama koje mogu da kreiraju štetan sadržaj.

X menja pravila za uređivanje slika

Suočeni sa masovnom kritikom, X je nedavno najavio promene u funkcijama Groka za generisanje i uređivanje slika. Kompanija je navela da je uvela tehnološke mere kako bi sprečila AI da uređuje slike stvarnih ljudi u izazovnoj odeći, uključujući bikinije, za sve korisnike.

Pored toga, X je sve funkcije generisanja slika u Groku stavio iza pretplatničkog modela, tako da neplaćeni korisnici više ne mogu kreirati slike. Takođe su uvedene geoblokade u regionima gde je stvaranje slika stvarnih ljudi u minimalnoj odeći nezakonito, čime se osigurava usklađenost sa lokalnim zakonima.

Istraga zbog AI-generisane golotinje

Država Kalifornija otvorila je sopstvenu istragu protiv xAI i Groka, ispitujući kako platforma rukuje AI-generisanom golotinjom i materijalom koji iskorišćava decu. Analiza države je otkrila da je više od polovine 20.000 slika generisanih od strane xAI između Božića i Nove godine prikazivalo ljude u minimalnoj odeći, uključujući slike koje potencijalno prikazuju decu.

X je odgovorio potvrđujući politiku „nulte tolerancije“ prema iskorišćavanju dece, naglašavajući uklanjanje visokoprioritetnog sadržaja, uključujući materijal o seksualnom zlostavljanju dece (CSAM) i neautorizovanu golotinju. Ilon Mask je pojasnio da je Grok dizajniran tako da dopušta golotinju samo za imaginarne odrasle osobe, uz ograničenja koja se razlikuju po regionima.

Izazov balansiranja inovacija i bezbednosti

Kontroverze oko Groka ističu širi problem regulisanja AI tehnologija uz promovisanje inovacija. Kako sve više zemalja istražuje ili ograničava AI alate sposobne da generišu seksualizovan sadržaj, programeri se suočavaju sa pritiskom da uvedu zaštitne mere, a da pritom ne uguše kreativne ili edukativne funkcije.

Stalna kontrola regulatora iz Azije, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država pokazuje globalni sukob između tehnološkog napretka i javne bezbednosti, posebno kada AI alati dolaze u kontakt sa osetljivim pitanjima kao što su zaštita dece i pristanak.

