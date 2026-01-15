Slušaj vest

Tesla od 14. februara ukida mogućnost kupovine Full Self-Driving (FSD) paketa od 8.000 dolara i prelazi isključivo na mesečnu pretplatu. Ilon Mask je objavio ovu novinu na X platformi, ali nije otkrio novu cenu niti zašto pravi ovako drastičan potez. Trenutno, FSD se može uzeti po 99 dolara mesečno ili 999 dolara godišnje, što znači da vlasnici više neće morati da daju ogromnu sumu odjednom.

Za kupce, ovo može biti prava revolucija. Nema više stresa oko toga da li da odmah plate punu cenu za funkcionalnost koja još uvek nije savršena. Pretplata omogućava vozačima da probaju FSD i odluče da li žele da nastave korišćenje, a isto tako im daje fleksibilnost ako prodaju ili zamene vozilo.

Foto: Shutterstock

Fleksibilnost nikad nije bila slađa

Do sada, ako ste kupili FSD za 8.000 dolara, taj paket je bio vezan za vaš auto, prodajete ga i gubite FSD. Sada to više nije problem, pretplata se može pauzirati ili otkazati. Tesla tako nudi slobodu kakvu još nismo videli u automobilskoj industriji.

Za nove kupce, pretplata je prilika da isprobaju sistem bez finansijskog rizika. Nema više osećaja “kupujem mačku u džaku”, možete mesečno pratiti koliko vam FSD zapravo znači i koliko ga koristite, a da ne bacate novac unapred.

Foto: Shutterstock

FSD je više “pomoć vozaču” nego puna autonomija

Iako naziv zvuči futuristički, FSD i dalje zahteva stalni nadzor vozača. Sistem pomaže pri vožnji autoputem i promeni traka, ali ne može samostalno upravljati vozilom bez intervencije. Tesla još nije stigla do nivoa 3 automatizacije, a nivo 4 ili 5, prava autonomija, i dalje je daleka budućnost.

Ilon Mask je obećavao “potpunu autonomiju” još 2015. godine, predviđajući da će sve biti spremno do 2018. godine. Realnost je, međutim, znatno drugačija, tehnologija napreduje ali daleko je od onoga što ime Full Self-Driving sugeriše.

Foto: AP / Ringo H.W. Chiu

Kontroverza koja ne prestaje

Nazivi “Autopilot” i “Full Self-Driving” izazivaju burne reakcije jer sugerišu mogućnosti koje FSD još uvek nema. Potrošači i regulatorna tela godinama upozoravaju na potencijalnu obmanu, ali do ozbiljnog delovanja još uvek nije došlo.

U Kaliforniji je sudija nedavno utvrdio da je Teslino oglašavanje Autopilota obmanjujuće, predloživši suspenziju prodaje na 30 dana. Kompanija ima 90 dana da reaguje, što znači da još uvek ima šansu da izbegne kazne. Sve ovo stavlja Teslu pod stalni nadzor i podseća da obećanja o autonomnoj vožnji nisu bez posledica.

Foto: Shutterstock

Pretplata kao nova era Tesle

Prelazak na FSD pretplatu pokazuje kako Tesla želi da menja pravila igre. Fleksibilna mesečna uplata smanjuje početni trošak i privlači skeptične kupce, dok istovremeno kontroliše očekivanja o tehnologiji koja još uvek nije savršena. Ova promena će biti posebno zanimljiva i budućim vlasnicima Cybertrucka, koji će moći da testiraju FSD bez velikog početnog ulaganja pre nego što preuzmu svoja vozila.

Za vozače, pretplata znači da možete uživati u futurističkoj tehnologiji bez rizika da platite ogromnu sumu unapred. Ostaje da se vidi da li će ovaj model promeniti pravila u automobilskoj industriji i učiniti samovozeće automobile dostupnijim, ali jedno je sigurno, Tesla opet diktira tempo inovacija.

