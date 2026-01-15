Slušaj vest

Apple više ne želi da bude samo na nivou korisničkih uređaja, sada planira da zavlada i AI infrastrukturom. Kompanija radi na sopstvenim AI server čipovima koji bi mogli potpuno promeniti način na koji Apple pokreće inteligentne funkcije i servise.

Ovo znači da uskoro Apple možda više neće zavisiti od drugih proizvođača kada je u pitanju AI hardver. Kontrola nad sopstvenim čipovima donosi kompaniji bolju brzinu, privatnost i efikasnost, a korisnici bi mogli da osete razliku u performansama svojih omiljenih uređaja.

Foto: Shutterstock

Masovna proizvodnja stiže već ove godine

Poznati analitičar Ming-Či Kuo otkriva da bi Apple-ovi AI server čipovi mogli ući u masovnu proizvodnju već u drugoj polovini 2026. godine. Projekat je u zreloj fazi, što znači da uskoro možemo očekivati prve rezultate iz Apple-ovih data centara.

Osim samih čipova, Apple planira i sopstvene data centre koji bi omogućili da AI zadaci rade direktno na njihovoj infrastrukturi. Time kompanija dobija potpunu kontrolu nad performansama, sigurnošću i skalabilnošću, što je ključni korak ka AI nezavisnosti.

Foto: EPA/ AHMAD YUSNI

AI server čipovi, srce moderne inteligencije

AI server čipovi nisu obični procesori, oni su moćni superračunari u malom, sposobni da istovremeno izvode milione operacija. To je ono što omogućava da čatbotovi, sistemi preporuka i alati za analizu podataka rade munjevito brzo.

Ovi čipovi se obično nalaze u data centrima i dolaze u obliku GPU-a ili specijalizovanih AI akceleratora. Bez njih, današnja AI tehnologija jednostavno ne bi mogla da funkcioniše, oni su srce svih modernih pametnih servisa.

Foto: Shutterstock

Apple gradi svoj AI imperijum

Razvoj sopstvenih AI server čipova pokazuje da Apple želi više od aplikacija i telefona, kompanija želi da kontroliše čitav ekosistem AI tehnologija. Od uređaja do servera, sve bi moglo da radi glatko i bez oslanjanja na treće strane.

Pokretanjem modela na sopstvenoj infrastrukturi, Apple ne dobija samo performanse već i kontrolu nad privatnošću i troškovima. Privatni cloud sistemi kompanije već sada obezbeđuju sigurno procesiranje podataka, a novi čipovi bi ovu prednost učinili još snažnijom.

Foto: Shutterstock

Uloga saradnje u Apple-ovoj strategiji

Iako Apple gradi sopstvenu AI infrastrukturu, kompanija i dalje radi sa partnerima. Primer je partnerstvo sa Google-om za integraciju AI u Siri, što pokazuje da Apple kombinuje snagu interne tehnologije sa najboljim eksternim rešenjima.

Ova dvostruka strategija omogućava kompaniji da bude inovativna i konkurentna dok istovremeno zadržava kontrolu nad ključnim tehnologijama. Apple polako, ali sigurno, stvara svoj AI ekosistem koji može da se meri sa najvećim gigantima u industriji.

