Apple gradi sopstveni AI imperijum: Novi čipovi koji će zbrisati konkurenciju?
Apple više ne želi da bude samo na nivou korisničkih uređaja, sada planira da zavlada i AI infrastrukturom. Kompanija radi na sopstvenim AI server čipovima koji bi mogli potpuno promeniti način na koji Apple pokreće inteligentne funkcije i servise.
Ovo znači da uskoro Apple možda više neće zavisiti od drugih proizvođača kada je u pitanju AI hardver. Kontrola nad sopstvenim čipovima donosi kompaniji bolju brzinu, privatnost i efikasnost, a korisnici bi mogli da osete razliku u performansama svojih omiljenih uređaja.
Masovna proizvodnja stiže već ove godine
Poznati analitičar Ming-Či Kuo otkriva da bi Apple-ovi AI server čipovi mogli ući u masovnu proizvodnju već u drugoj polovini 2026. godine. Projekat je u zreloj fazi, što znači da uskoro možemo očekivati prve rezultate iz Apple-ovih data centara.
Osim samih čipova, Apple planira i sopstvene data centre koji bi omogućili da AI zadaci rade direktno na njihovoj infrastrukturi. Time kompanija dobija potpunu kontrolu nad performansama, sigurnošću i skalabilnošću, što je ključni korak ka AI nezavisnosti.
AI server čipovi, srce moderne inteligencije
AI server čipovi nisu obični procesori, oni su moćni superračunari u malom, sposobni da istovremeno izvode milione operacija. To je ono što omogućava da čatbotovi, sistemi preporuka i alati za analizu podataka rade munjevito brzo.
Ovi čipovi se obično nalaze u data centrima i dolaze u obliku GPU-a ili specijalizovanih AI akceleratora. Bez njih, današnja AI tehnologija jednostavno ne bi mogla da funkcioniše, oni su srce svih modernih pametnih servisa.
Apple gradi svoj AI imperijum
Razvoj sopstvenih AI server čipova pokazuje da Apple želi više od aplikacija i telefona, kompanija želi da kontroliše čitav ekosistem AI tehnologija. Od uređaja do servera, sve bi moglo da radi glatko i bez oslanjanja na treće strane.
Pokretanjem modela na sopstvenoj infrastrukturi, Apple ne dobija samo performanse već i kontrolu nad privatnošću i troškovima. Privatni cloud sistemi kompanije već sada obezbeđuju sigurno procesiranje podataka, a novi čipovi bi ovu prednost učinili još snažnijom.
Uloga saradnje u Apple-ovoj strategiji
Iako Apple gradi sopstvenu AI infrastrukturu, kompanija i dalje radi sa partnerima. Primer je partnerstvo sa Google-om za integraciju AI u Siri, što pokazuje da Apple kombinuje snagu interne tehnologije sa najboljim eksternim rešenjima.
Ova dvostruka strategija omogućava kompaniji da bude inovativna i konkurentna dok istovremeno zadržava kontrolu nad ključnim tehnologijama. Apple polako, ali sigurno, stvara svoj AI ekosistem koji može da se meri sa najvećim gigantima u industriji.
