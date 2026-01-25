Slušaj vest

Da bi vremenska prognoza bila precizna, aplikacija mora da zna tačnu lokaciju. Ne grad, ne opštinu, već često tačne koordinate. Kada dozvolite „Always allow location“, aplikacija ne proverava vreme samo kad je vi otvorite, nego ona to radi u pozadini, više puta dnevno, prateći gde se nalazite i koliko se zadržavate na jednoj tački. Ako ste svako jutro na istoj lokaciji između 6 i 8 sati, sistem vrlo lako zaključuje gde spavate. Ako ste svako veče na drugoj adresi, e i to se beleži.

Problem nije samo u samoj aplikaciji, već u lancu kroz koji podaci prolaze. Mnoge popularne aplikacije za vremensku prognozu ne prave prognozu same. One koriste spoljne servise, reklamne mreže i analitičke platforme. Lokacija se ne šalje samo oblaku, već često završava kod trećih strana. Tamo se ne vidi vaše ime, ali se vidi obrazac u smislu jedna osoba, jedan telefon, jedna tačka koja se ponavlja svake noći, te anonimnost u tom slučaju postaje mit.

Zna kad vam je stan prazan

Posebno mračan detalj je to što aplikacije za vreme često imaju stalni pristup lokaciji, za razliku od društvenih mreža koje bar deluju sumnjivo. Vremenska prognoza se doživljava kao nužna i neutralna, pa joj korisnici bez razmišljanja daju dozvole koje ne bi dali aplikaciji za poruke ili zabavu. Upravo zato je idealna za pasivno praćenje jer ne šalje notifikacije koje bi vas uznemirile. Ne traži ni pažnju, samo postoji.

Za paranoične korisnike najgori scenario nije krađa podataka, već profilisanje. Iz vremenske aplikacije se može zaključiti gde živite, gde radite, kada niste kod kuće, da li putujete i koliko često. Ako aplikacija zna da ste tri dana zaredom na drugoj lokaciji, zna i da vaš stan verovatno nije naseljen. To je informacija koja sama po sebi možda ne znači ništa, ali u pogrešnim rukama znači mnogo.

Pravi mapu vašeg sveta

Još jedna mračna strana je psihološka zavisnost. Ljudi proveravaju vremensku prognozu opsesivno, po nekoliko puta dnevno, čak i kada nema potrebe. Svaki put kada to urade, aplikacija dobija novi signal: „ovaj korisnik je ovde, sada“. Za razliku od kamere ili mikrofona, lokacija ne izaziva strah jer se ne vidi i ne čuje. Upravo zato se koristi najčešće.

Ironija je u tome što vam aplikacija govori kakvo je vreme napolju, dok istovremeno pravi preciznu mapu vašeg unutrašnjeg sveta, navika, rutina i kretanja.

Kako da se zaštitite

Prvi i najefikasniji korak ka zaštiti jeste ograničavanje pristupa lokaciji za vremensku prognozu. Aplikaciji za vreme nije potrebno da vas prati ceo dan, dovoljno je da zna grad u kojem se nalazite ili da dobije lokaciju samo u trenutku kada je otvorite. Sve preko toga predstavlja nepotreban višak podataka koji se često koristi za komercijalne svrhe, a ne za tačniju prognozu.

Još sigurnija opcija je potpuno odustajanje od aplikacija i korišćenje vremenske prognoze kroz internet pretraživač. Kada u pretraživač upišete „vreme sutra“, dobijate gotovo identičnu informaciju, ali bez stalnog pristupa senzitivnim podacima. Browser može koristiti približnu lokaciju ili jednostavno grad koji sami unesete, što znatno smanjuje mogućnost preciznog praćenja.

Nemojte davati više informacija nego što je potrebno

Najvažnije je da shvatite da vaša vremenska prognoza na telefonu ne zahteva stalni nadzor. Vreme u gradu se ne menja od ulice do ulice, ali se vaša privatnost menja svaki put kada aplikacija pošalje podatke o vašem kretanju. Ograničavanjem dozvola, svesnim izborom alata i povremenim proveravanjem podešavanja, moguće je zadržati kontrolu bez odricanja od osnovne funkcionalnosti.

U svetu u kojem telefon zna gde ste pre nego što vi to shvatite, prava zaštita ne dolazi iz ekstremnih mera, već iz jednostavne odluke da ne dajete više informacija nego što je potrebno. Vremenska prognoza treba da vam kaže hoće li padati kiša, ne gde ste bili, gde idete i koliko često.

